Milliókat is érhet a régi telefonod - a gyűjtők megvesznek ezekért a retró mobilokért, nézz utána, van-e otthon!
Ismét fénykorukat élik a nyomógombos mobilok. Az online portálokon akár milliókat is hajlandók fizetni a gyűjtők egy-egy régi, de kiváló állapotban lévő telefonért.
Lecserélt Nokia, Motorola vagy iPhone lapul a fiókodban? Akkor megvan az esélyed arra, hogy valaki óriási összegért megvenné már megunt telefonod.
Milyen telefonokat keresnek a gyűjtők?
2025-ben újra reneszánszukat élik a régi mobiltelefonok, különösen azok, melyek sérülésmentes, eredeti dobozzal rendelkeznek. A gyűjtők körében egyaránt keresettek a klasszikus Nokia és Motorola típusok, valamint az első generációs iPhone-ok – ez utóbbiak a csúcsot jelentik.
A teol.hu összehasonlította a haznánkban igen népszerű Vinted és a nemzetközi csúcstartó eBay kínálatát, egy bizonyos telefon, a Nokia 8810 hirdetéseit keresve. Az árak pedig megdöbbentőek, hiszen az előbbin 600.000 forintért is hirdetik a készülékeket az eladók.
Mit tehetünk, ha van egy ilyen telefonunk?
- Mindenek előtt győződjünk meg arról, hogy a készülékünk működőképes.
- Utána óvatosan próbáljuk megtisztítani (ha szükséges).
- Végezzünk piaci kutatást, hogy mennyiért kínálják a miénkhez hasonló telefonokat az eladók.
- Kérjük ki szakember véleményét a témában, aki segíthet pontosabban meghatározni mobilunk értékét.
A gyűjtök gyakran vásárolnak gyűjteményeket is, így ha van egy régi telefonokból álló kollekciónk, azzal megütöttük a főnyereményt, hiszen akár milliókat is kérhetünk érte.
