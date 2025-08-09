augusztus 9., szombat

A gyűjtők álma

9 perce

Milliókat is érhet a régi telefonod - a gyűjtők megvesznek ezekért a retró mobilokért, nézz utána, van-e otthon!

Ismét fénykorukat élik a nyomógombos mobilok. Az online portálokon akár milliókat is hajlandók fizetni a gyűjtők egy-egy régi, de kiváló állapotban lévő telefonért.

Baranya Bence Botond

Lecserélt Nokia, Motorola vagy iPhone lapul a fiókodban? Akkor megvan az esélyed arra, hogy valaki óriási összegért megvenné már megunt telefonod. 

A használt telefonok ismét népszerűek, sőt akár brutális pénzeket is érhetnek.
A használt telefonok ismét népszerűek, sőt akár brutális pénzeket is érhetnek.

Milyen telefonokat keresnek a gyűjtők?

2025-ben újra reneszánszukat élik a régi mobiltelefonok, különösen azok, melyek sérülésmentes, eredeti dobozzal rendelkeznek. A gyűjtők körében egyaránt keresettek a klasszikus Nokia és Motorola típusok, valamint az első generációs iPhone-ok – ez utóbbiak a csúcsot jelentik.

A teol.hu összehasonlította a haznánkban igen népszerű Vinted és a nemzetközi csúcstartó eBay kínálatát, egy bizonyos telefon, a Nokia 8810 hirdetéseit keresve. Az árak pedig megdöbbentőek, hiszen az előbbin 600.000 forintért is hirdetik a készülékeket az eladók. 

Mit tehetünk, ha van egy ilyen telefonunk?

  • Mindenek előtt győződjünk meg arról, hogy a készülékünk működőképes.
  • Utána óvatosan próbáljuk megtisztítani (ha szükséges).
  • Végezzünk piaci kutatást, hogy mennyiért kínálják a miénkhez hasonló telefonokat az eladók.
  • Kérjük ki szakember véleményét a témában, aki segíthet pontosabban meghatározni mobilunk értékét.

A gyűjtök gyakran vásárolnak gyűjteményeket is, így ha van egy régi telefonokból álló kollekciónk, azzal megütöttük a főnyereményt, hiszen akár milliókat is kérhetünk érte.

 

 

