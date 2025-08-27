Helybe hozzák a szűrést: tényleg le kell adni a TAJ-kártyát a szűrőbuszon? Tippek és tanácsok szűrés előtt

Az ingyenes szűrővizsgálatok remek alkalmat kínálnak azok számára is, akik szökőévben egyszer találkoznak a háziorvosukkal, vagy azoknak, akik azért szeretnék megtudni egy-egy vizsgálat eredményét, mert egészségügyi problémájuk van. A szűrőbusz mindig népszerű a lakosság körében.

Az ingyenes szűrővizsgálatok mindössze néhány percet vesznek igénybe, de hosszú távon sokat segíthetnek az egészségünk megőrzéséért.

Fotó: krisanapong detraphiphat / Forrás: Getty images

Hol és mikor lesz a szűrőbusz elérhető?

Helyszín: Apáczai Csere János tér 5. – az Apáczai Csere János Művelődési Központ udvara

Időpont: 2025. augusztus 28. (csütörtök), 9:00–15:00 óra között

Az Egészséges Zalaegerszeg Program keretében ingyenes szűrésekre várja a lakosságot az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza.

Fotó: Balaicz Zoltán / Facebook / Forrás: OKF

A helyszínen lehetőség lesz:

bőrrák és melanoma szűrésre,

vércukor-, koleszterin-, triglicerid- és húgysavszint mérésre,

PSA (prosztata specifikus antigén) szint meghatározására.

A vizsgálatokat a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház szakemberei végzik. A részvétel díjmentes, csupán TAJ-kártyát és személyazonosító okmányt szükséges hozni.

Miért kell a TAJ-kártya a szűrőbuszon?

Személyazonosítás és az eredmények helyes rögzítése miatt.

Az eredmények így bekerülhetnek az egészségügyi nyilvántartásba, és a háziorvos is hozzáférhet.

Hogyan készüljünk a vizsgálatra?

Bőrrák és melanoma szűrés: Könnyen le- és felvehető ruhát válassz, hogy a teljes bőrfelüleletet lehessen vizsgálni. Kerüld a szoláriumot vagy önbarnító használatát a vizsgálat előtt. Ha van, hozd magaddal a korábbi anyajegy- vagy bőrdaganat-adataidat is.

Vércukor, koleszterin, triglicerid és húgysav mérés: Lehetőleg éhgyomorra érkezz, a víz fogyasztása megengedett. Vedd be a szokásos gyógyszereidet, de jelezd az orvosnak, hogy pontosan mit szedsz.

Fontos tudni: a nem éhgyomorra történt laboratóriumi vizsgálatok eredményei nem biztos, hogy reálisak, hiszen az orvosok által használt normális laboratóriumi értékek 8-12 órás éhezést feltételeznek.

PSA (prosztata specifikus antigén) vizsgálat: A PSA (prosztata specifikus antigén) egy fehérje, amit a prosztata termel. A vér PSA-szintje segít a prosztata állapotának felmérésében, például prosztatamegnagyobbodás, gyulladás vagy daganat gyanúja esetén.

Bizonyos tevékenységek emelhetik a PSA-szintet, így torzíthatják az eredményt. Vizelés: közvetlenül a vizsgálat előtt, ha erősen ürítjük a hólyagot, a prosztata nyomás alatt állhat, és ez kismértékben növelheti a PSA-t. Intenzív fizikai aktivitás, ami a medence területét érinti (pl. kerékpározás hosszabb távon) szintén befolyásolhatja az eredményt.