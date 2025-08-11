Elhagyatott szőlőspince Zalában - megdöbbentő fotókon az elmúlás (képgaléria)

Nagyszüleink, dédszüleink életében a szőlőtermesztés életforma volt. Ma már egyre több az elhagyatott szőlőspince és szőlőterület.

Meghökkentő csendélet egy elhagyatott szőlőspince tetején.

Fotó: Strobl Gábor

Elhagyatott szőlőspince, szomorú sorsú szőlőültetvény

A szőlő szinte minden évszakban adott munkát. Már kora reggel indultak a "hegyre" (itt Zalában minden kis dombocska, amin szőlőtőke volt, a hegy nevet kapta) és sokszor késő estig is ott voltak, a férfiak gyakran kinn is aludtak. Aztán szép lassan kikoptak a "hegylakók", szüleinknek már egyre kevesebb ideje jutott a munka mellett a szőlőművelésre, és ma sincsenek sokan, akik vállalják ezt a nehéz munkát. Egyre több a lakatlan pince, a növényzet, a környékben élő állatok lassan átveszik az ember helyét. Ha nem lenne a sok pókháló és por, sok pincéről azt hihetnénk: csak most állt fel a gazda, hogy kimenjen valamiért, de mindjárt jön is vissza. Életek, munkák, kínlódások tárulnak a betolakodó idegen elé.