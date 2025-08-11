augusztus 11., hétfő

Alattomos

1 órája

A szívroham csendben gyilkol – te felismered a tüneteit?

Sok esetben nem drámai összeeséssel jelentkezik, hanem alattomos, atipikus tünetekkel. A kardiológus elmagyarázza, hogyan ismerhetjük fel a szívrohamot és mit lehet tenni ellene.

Zaol.hu

Ha valaki azt hallja: „szívroham”, általában a drámai filmjelenetek jutnak eszébe, azonban a valóságban sokkal könnyebben felismerhető, mint gondolnánk. Ráadásul sokat tehetünk azért is, hogy megelőzzük a halálos betegséget.

A szívroham megelőzhető és csak néhány dologra kell figyelni.
A szívroham megelőzhető és csak néhány dologra kell figyelni.

Két csoportra lehet bontani a szívroham tüneteit. Egyrészt a tipikus esetekre, amikor jelentkezik a rettegett mellkasi fájdalom, a betegnek légszomja támad, ami izzadással jár, sőt az sem ritka, hogy halálfélelmet élünk át ebben a pillanatban. Másrészt atipikus tünetek is jelentkezhetnek, amelyekről eleinte nem is gondolnánk, hogy a végzetes betegséggel állunk szemben. 

Mi az a “néma” szívroham?

A bama.hu által megkérdezett kardiológus, Dr. Ajtay Zénó felhívja a figyelmet arra, hogy a szívinfarktus több mint egynegyede néma formában zajlik le, amikor a tünetek annyira atipikusak, hogy a beteg maga is gyomorrontásra vagy influenzára gyanakszik. 

Van egy úgynevezett csendes formája, amikor néma az infarktus. Az esetek durván 15-20%-a is lehet, amikor nincs is tünet, vagy annyira atípusos a tünet, hogy mi, szakemberek is csak utólag jövünk rá. Itt egy kis émelygés, hányinger lehet, amelyek gyomorrontásos vagy influenzás tünetekre hasonlítanak, ezért gyakran összetévesztik a betegek.

- fogalmazott a kardiológus.

A szakember a bama.hu-nak adott interjújában arra is kitért, hogy mit tehetünk a mindennapok során, hogy megelőzzük a rettegett betegséget:

  • Vércukor-kontroll
  • Vérzsír-kontroll
  • Megfelelő táplálkozás
  • Megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás
  • Vérnyomás-kontroll
  • A stressz kerülése

A szakember hangsúlyozza, hogy van több rizikófaktor, amely megnöveli a szívroham kockázatát, mint a dohányzás, magas vérnyomás, vagy a mozgáshiány. 

A túlzott aggodalom sem segít, és természetesen a legkisebb rosszullétbe nem kell beleképzelni egyből egy halálos betegséget. Amennyiben kétes tüneteket érzékel, forduljon háziorvosához, amennyiben típusos problémák jelentkeznek, mindenképpen hívjon mentőt!

 

