A szívroham csendben gyilkol – te felismered a tüneteit?

Ha valaki azt hallja: „szívroham”, általában a drámai filmjelenetek jutnak eszébe, azonban a valóságban sokkal könnyebben felismerhető, mint gondolnánk. Ráadásul sokat tehetünk azért is, hogy megelőzzük a halálos betegséget.

A szívroham megelőzhető és csak néhány dologra kell figyelni. Fotó: Me dia / Forrás: Shutterstock

Két csoportra lehet bontani a szívroham tüneteit. Egyrészt a tipikus esetekre, amikor jelentkezik a rettegett mellkasi fájdalom, a betegnek légszomja támad, ami izzadással jár, sőt az sem ritka, hogy halálfélelmet élünk át ebben a pillanatban. Másrészt atipikus tünetek is jelentkezhetnek, amelyekről eleinte nem is gondolnánk, hogy a végzetes betegséggel állunk szemben.

Mi az a “néma” szívroham?

A bama.hu által megkérdezett kardiológus, Dr. Ajtay Zénó felhívja a figyelmet arra, hogy a szívinfarktus több mint egynegyede néma formában zajlik le, amikor a tünetek annyira atipikusak, hogy a beteg maga is gyomorrontásra vagy influenzára gyanakszik.

Van egy úgynevezett csendes formája, amikor néma az infarktus. Az esetek durván 15-20%-a is lehet, amikor nincs is tünet, vagy annyira atípusos a tünet, hogy mi, szakemberek is csak utólag jövünk rá. Itt egy kis émelygés, hányinger lehet, amelyek gyomorrontásos vagy influenzás tünetekre hasonlítanak, ezért gyakran összetévesztik a betegek.

- fogalmazott a kardiológus.

A szakember a bama.hu-nak adott interjújában arra is kitért, hogy mit tehetünk a mindennapok során, hogy megelőzzük a rettegett betegséget:

Vércukor-kontroll

Vérzsír-kontroll

Megfelelő táplálkozás

Megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás

Vérnyomás-kontroll

A stressz kerülése

A szakember hangsúlyozza, hogy van több rizikófaktor, amely megnöveli a szívroham kockázatát, mint a dohányzás, magas vérnyomás, vagy a mozgáshiány.

A túlzott aggodalom sem segít, és természetesen a legkisebb rosszullétbe nem kell beleképzelni egyből egy halálos betegséget. Amennyiben kétes tüneteket érzékel, forduljon háziorvosához, amennyiben típusos problémák jelentkeznek, mindenképpen hívjon mentőt!