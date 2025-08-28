Vigyázat, bőgés az utakon!

Az őzek párzási időszaka és a szarvasbőgés idejekor különösen megnő a vadelütések száma, Zala vármegyében is - figyelmeztet a Rendőrség. Az úttestre hirtelen kirohanó vadak komoly veszélyt jelentenek: egy pillanat alatt súlyos balesetet okozhatnak. Különösen éjszaka vagy szürkületben nehéz időben észlelni őket, amikor a sofőrök látási viszonyai eleve rosszabbak.

Eljött a szarvasbőgés ideje - legyünk sokkal figyelmesebbek az utakon

Fotó: Mészáros Annarózsa

Eljött a szarvasbőgés ideje

Nem csak a szarvas vagy a vaddisznó is jelenthet veszélyt. Még egy kisebb állat, például egy mezei nyúl is komoly károkat okozhat, ha nagy sebességgel ütközik az autóval. Éppen ezért ilyenkor különösen fontos a megfelelő sebesség megválasztása, a fokozott figyelem és a körültekintő vezetés.

A biztonság érdekében célszerű indulás előtt ellenőrizni a jármű műszaki állapotát:

a fékek,

a gumik és

a világítás kifogástalan működése életet menthet. Nem szabad megfeledkezni a megfelelő követési távolság betartásáról sem, hiszen a hirtelen fékezés sokszor az egyetlen megoldás.

Ha elkerülhetetlen az ütközés

Amennyiben elkerülhetetlen a baleset, használni kell a vészféket, fel kell készülni az ütközésre – de semmiképpen sem szabad hirtelen félrerántani a kormányt. A szembejövő sávba sodródás sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint maga a vad elütése.

Segítséget nyújthat a jármű aljára szerelt vadriasztó készülék is, amely olyan frekvencián ad ki hangot, amit az állatok kellemetlennek éreznek. Ez sok esetben eltántoríthatja őket attól, hogy a jármű elé szaladjanak.

Ha mégis bekövetkezik az ütközés, elsőként mindig arról kell meggyőződni, hogy az utasok közül senki sem sérült meg. Ezt követően értesíteni kell a rendőrséget, amely a vadásztársaságot is tájékoztatja. Ha az állat életben marad, tilos hozzáérni, mert a fájdalom hatására könnyen agresszívvá válhat, és újabb sérüléseket okozhat.

Az őszi időszakban tehát különösen fontos: vezessenek óvatosan, figyeljenek az útra, és tartsák be a szabályokat! Egy kis körültekintéssel életeket és komoly károkat lehet megelőzni.