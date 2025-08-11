Furcsa baleset
38 perce
Belefutott egy hintába a szarvas, nem tudott kiszabadulni
Paloznakon, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni, írja cikkében a veol.hu. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították az állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe.
