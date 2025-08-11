augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

23°
+37
+19
Mai évfordulók
Furcsa baleset

38 perce

Belefutott egy hintába a szarvas, nem tudott kiszabadulni

Címkék#Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság#Paloznak#szarvas

Zaol.hu

Paloznakon, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni, írja cikkében a veol.hu. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították az állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe.

Fotó: Facebook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság  / Forrás: veol.hu

 

 

