Belefutott egy hintába a szarvas, nem tudott kiszabadulni

Paloznakon, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni, írja cikkében a veol.hu. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították az állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe.

Fotó: Facebook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság / Forrás: veol.hu