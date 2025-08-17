Neked is repedt már be a szád sarka? Ha igen, szokj le a tollak rágcsálásáról!

A szájzug berepedezése az egyik leggyakoribb ajkakat érintő probléma. Tünetei elég jellegzetesek, mivel a száj egyik vagy mindkét sarkában a hám bereped. Egy kisebb seb alakul ki, ami először csak átmeneti kellemetlenségnek tűnik. Viszont nehezen akar begyógyulni, mert minden egyes szájnyitásnál felreped, legyen az evés, ivás vagy fogmosás, és időnként vérezhet is.

A szájzug berepedése hátterében különféle okok állnak. A probléma utalhat vitamin- illetve vashiányra is.

Fotó: Marija Bazarova / Forrás: Getty Images

Szájzug berepedése: ezek az okai

Saját magunk is okozhatjuk a problémát, ha folyton nyalogatjuk a szánkat, ami rossz szokás. Túlzott nyáltermelődést okozhat a tollak végének rágcsálása is.

A nedves környezetben könnyen elszaporodhatnak a gombák, főleg a Candida, amely normális körülmények között más baktériumokkal és gombákkal együtt egészséges egyensúlyban él a szervezetben.

Baktériumok és vírusok is okozhatják a fertőzést, amelynek következtében a szájzug bereped.

Mechanikai irritáció is állhat a hátterében, amit fogszabályozó vagy nem jól illeszkedő fogsor okozhat.

Vitamin- és ásványianyag-hiány, különösen a B-vitaminok (B2, B12) és a cink hiánya járulhat hozzá a probléma kialakulásához.

Egyéb tényezőként a száraz levegő, vas- vagy folsavhiány, gyenge immunrendszer, stresszes életmód, illetve bizonyos gyógyszerek is szerepet játszhatnak.

Mit tehetsz ellene?

A kiváltó októl függően különböző kezelési lehetőségek jöhetnek szóba. Ha a szájzug berepedésének forrása valamilyen alapbetegség vagy hiányállapot, akkor természetesen elengedhetetlen annak orvosi kezelése, hívja fel a figyelmet a webbeteg.hu.

Mi magunk pedig azt tehetjük, hogy felhagyunk rossz szokásainkkal, így a szánk nyalogatásával, a tollak rágcsálásával.

Használjunk ajakbalzsamot vagy speciális ajakkenőcsöt, amely segíti a gyógyulást és védi a bőrt a további irritációtól. Patikákban több ilyen termék kapható recept nélkül.

B-vitamin és cink

Bizonyosodjunk meg arról, hogy elegendő B-vitamint és cinket viszünk be a szervezetünkbe. Ezeket megtalálhatjuk a teljes kiőrlésű gabonákban, hüvelyesekben, diófélékben és zöldségekben. A savas vagy fűszeres ételek viszont irritálhatják a gyulladt területet.