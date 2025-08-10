43 perce
Egy autokrata, aki önként mondott le: grandiózus, ötórás produkciót mutattak be róla
A hosszú úttól elgyötörten Splitbe érve alig várjuk, hogy kompra szálljunk, s mielőbb tovább induljunk a napos Brač szigetre. Visszafelé már kipihenten időt szakítunk a dalmát kikötőváros nevezetességeinek a megtekintésére. A fő látnivaló Splitben, Diocletianus császár egykori palotája szinte kínálja megát, hogy a tengerjáró hajóról leszállva körbejárjuk. Úgy érünk az erőd főbejáratához. ahogy tette ezt több mint 1700 évvel ezelőtt a császár, aki közvetlenül a hajó fedélzetéről lépett be a palotába. Az evezőkkel és vitorlákkal ellátott vízi alkalmatosság személyzete ügyesen lavírozott a korinthoszi oszlopok között, hogy megálljanak az alsó szint boltíves termei előtt.
Diocletianus palotája 3D változatban Splitben
Fotó: Visit Split
Spalato (Split) Horvátország második legnépesebb városa 161 ezer lakossal, számos magyar vonatkozással, amelyekről korábban írtunk lapunkban. Építészeti, kulturális örökségének éke a Diocletianus-palota, amely a világörökség védelmét élvezi. A lenyűgöző ókori építmény formája a római katonai építészet hagyományait követi. A külső falak csaknem szabályos téglalap alaprajzúak, 175-181 és 216 méter alapterületűek. A sarkok a terepviszonyokból adódóan nem mind derékszögűek, valamelyest eltérnek a 90 foktól. Az egész komplexum a 30 ezer négyzetméter kiterjedésű óváros része, háromezer lakossal. Eredetileg több célt szolgált. Egyszerre volt erődítmény és fellegvár 16 toronnyal, de megfelelt kastély, udvarház, kúria, rezidencia vagy citadella kívánalmainak.
Split: lenyűgöző a palota
Diocletianus 295 körül döntött építéséről, ám lemondásának évében, 305-ben még nem foglalhatta el. A jelek szerint már előtte a római illír tartománynak tartott Adria menti félszigeten tartózkodott, így a helyszínen figyelemmel kísérhette a munkálatokat. Láthatta, hogy az építőanyagot közelről szállították a helyszínre, a fehér márványt a Brač szigetről, valamint Trogir mellől. Felhasználtak még travertint, azaz édesvizi mészkövet, amelyet a közeli folyók medréből nyerték. A téglát a helyi agyagégető műhelyekben készítették. A brači kőből más nevezetes épületekhez is jutott, így a washingtoni Fehér Ház, a bécsi Schönbrunn vagy a pesti Parlament falaihoz, de legújabban szállítottak belőle a leégett párizsi Notre Dame újjáépítéséhez.
Caius Aurelius Valerius Diocletianus (244-311) a Splittől pár kilométerre északra található Solin szülötte. Az egykori illír tartományi székhely (oppidum) becslések szerint több mint ötvenezer lakossal rendelkezett, az egész birodalom jelentős városa lehetett. Napjainkban a népessége fele ennyi. Az ókori település régmúltból fennmaradt emlékei közt romok egész sora tekinthető meg, köztük a 17 ezer főt befogadó amfiteátrum maradványai.
Diocletianus az ismeretlenség homályából emelkedett imperátori rangra. Életének első negyven éve tisztázatlan. Ami bizonyos: katonai, testőri és lovassági parancsnoki szolgálatot teljesített. Huszonegy évig (284 és 305 között) uralkodott azok után, hogy előtte másfél-kétévente váltották egymást az elődjei, legtöbbjüket megölték. Ő volt az első „caesar”, aki önszántából mondott le hatalmáról. Elhatározását akkor sem változtatta meg, amikor határozottan kérték a visszatérésre. Élete utolsó éveire az Adriai-tenger keleti partvidékére, a spalatoi félszigetre vonult vissza.
Ellentmondást nem tűrően, autokratikus módon kormányzott. Kritikusai a szemére vetik a kegyetlen keresztényüldözést. Ugyanakkor a bírálói is elismerik, hogy két évtizedes országlása során konszolidálta a kis híján széthulló impériumot, megteremtette az alapjait a római birodalom további két évszázados korszaka számára.
A palota két részre oszlik. Az északin az őrség és a raktárak kaptak helyet. A fényűzőbb déli fele a császár személyes céljait szolgálta. A lakrész 40 méter hosszúságban nyúlt el a reprezentatív déli homlokzat mentén. Itt helyezték el a 42 ablakot és három loggiát, ahonnan pazar kilátás nyílt a tengerre.
Az épületegyüttest két belső út keresztezi. Ezek metszési pontján helyezték el a császár mauzóleumát. Ugyanitt található az egykori kultikus központ, a téglalap alakú perisztilium. A palota szívének tartott, oszlopsorok övezte téren tehetős római polgárok gyülekeztek egykoron. Ma a helyi lakosság és a világ minden tájáról ide sereglő turisták kedvelt célpontja, zenei és színházi fesztiválok helyszíne. A falakon kívül és belül gyakori a muzsikaszó. Esténként, amikor leszáll az éj, különösen vonzó a palota ezen fertálya. A hangulatot emelik a korinthoszi gránitoszlopokat megvilágító színes fényfüzérek. E kulisszák mögött gyönyörű jelenetek játszódnak: a színészek római tógákban lépnek fel, s hangjukat echó módjára visszhangozzák az ősi falak.
Erről az idei nyáron is alkalma volt meggyőződni a publikumnak, A sorrendben 71. spliti fesztivál attrakciója volt a Diocletianus opera, amelynek ősbemutatót több mint hat évtizeddel a mű megszületése után tarthatták meg. Eddig nem volt se pénz, se rendező, aki színre vigye népes szereplőgárdát felvonultató grandiózus produkciót. A majd ötórás időtartamot igénylő előadást úgy tették elviselhetővé a nézők számára. hogy két részben, két helyszínen vitték színre; az első felét a nemzeti színházban, a másikat a következő este a lehető legautentikusabb kulisszák, a perisztil ősi falai közt.
A palotába a vizet is bevezették anno a közeli Jadro-folyóból, amelyet múltbéli jelentősége okán horvát Jordánnak is neveznek. Az eredetileg 9 kilométer hosszú vezeték egy része ma is működőképes. Az alagsori pincerendszer sem holmi lebuj. Ez a rész leginkább megőrződött, miután kevésbé volt kitéve a természet viszontagságainak és a külső rombolásnak. Az ottani helyiségek többnyire raktárként szolgáltak. A régészek olíva és bor feldolgozásának a nyomaira is bukkantak. A középkorban lakásokat is kialakítottak bennük. A hosszú alagsor a mai napig élettel teli. Az ide látogató úgy érzi, mintha egy középkorban játszódó film részese lenne. Az elszeparált részek képzőművészeti kiállításnak és nemzetközi virágbemutatónak is helyet adtak már, nem is említve a gasztronómiai és borászati rendezvények sokaságát, amelyeknek kedvez a földalatti természetes klíma.
A kereszténység üldözőjének egykori birodalmában bolyongva az egyik zugban a korakeresztény korszakot idéző műemlékre lelünk, ezt az egykori őrszobából alakították ki. A katolikus szentélyt - fontosságánál fogva - templomi ranggal ruházták föl, holott az mindössze 10 méter hosszú és 1,64 méter széles, azaz inkább kápolnának felel meg. A Szent Márton tiszteletére szentelt imaházat domonkosrendi nővérek gondozzák. Ők a megmondhatói annak, hogy a meghitt helyen manapság sokan kötnek házasságot vagy itt tartják a keresztelőket.
Diocletianus (316-ban bekövetkezett) halálával nem állt meg az élet a palotában, hisz továbbra is menedéket nyújtott a császári család tagjainak. Fontos szerepet töltött be a 6. század elején, amikor Solin városát lerombolták a barbárok, s a hajléktalanná vált ezrek a palota falai között találtak menedéket.
Igaz, az idők során nemcsak építettek, romboltak is Spalatoban. A velencei uralom idején az erőd 16 tornyának a felét, valamint az északi és keleti falakat lebontották. Ezek tömbjeiből építették a túlparti Velencében, a lagúnák városában a méltán világhírű Santa Maria della Salute székesegyházat.
A palota szomszédságában kapott helyet Gergely püspök nagyméretű szobra. A híres jugoszláv, illetve horvát szobrász, Ivan Meštrović monumentális alkotását 1929-ben avatták. Eredetije a tengerparti Nin-ben található, de Split mellett jutott a másolatból Varasd városának is. A katolikus egyházmegye Nin-beli elöljárója, szent Gergely a 10. században honosította meg a horvát nyelvű istentiszteletet. A babona szerint a szobor lábujjainak az érintésével valóra válik minden jó, amire az illető ilyenkor gondol. A jelek szerint sokan hisznek ebben, hisz a bronzból készült alkotás nagyujjai fényesre koptak majd egy évszázad során…
