Egy autokrata, aki önként mondott le: grandiózus, ötórás produkciót mutattak be róla

Spalato (Split) Horvátország második legnépesebb városa 161 ezer lakossal, számos magyar vonatkozással, amelyekről korábban írtunk lapunkban. Építészeti, kulturális örökségének éke a Diocletianus-palota, amely a világörökség védelmét élvezi. A lenyűgöző ókori építmény formája a római katonai építészet hagyományait követi. A külső falak csaknem szabályos téglalap alaprajzúak, 175-181 és 216 méter alapterületűek. A sarkok a terepviszonyokból adódóan nem mind derékszögűek, valamelyest eltérnek a 90 foktól. Az egész komplexum a 30 ezer négyzetméter kiterjedésű óváros része, háromezer lakossal. Eredetileg több célt szolgált. Egyszerre volt erődítmény és fellegvár 16 toronnyal, de megfelelt kastély, udvarház, kúria, rezidencia vagy citadella kívánalmainak.

Split, ahol mindig történik valami

Fotó: Visit Split

Split: lenyűgöző a palota

Diocletianus 295 körül döntött építéséről, ám lemondásának évében, 305-ben még nem foglalhatta el. A jelek szerint már előtte a római illír tartománynak tartott Adria menti félszigeten tartózkodott, így a helyszínen figyelemmel kísérhette a munkálatokat. Láthatta, hogy az építőanyagot közelről szállították a helyszínre, a fehér márványt a Brač szigetről, valamint Trogir mellől. Felhasználtak még travertint, azaz édesvizi mészkövet, amelyet a közeli folyók medréből nyerték. A téglát a helyi agyagégető műhelyekben készítették. A brači kőből más nevezetes épületekhez is jutott, így a washingtoni Fehér Ház, a bécsi Schönbrunn vagy a pesti Parlament falaihoz, de legújabban szállítottak belőle a leégett párizsi Notre Dame újjáépítéséhez.

Part menti sétány pálmafákkal

Fotó: Visit Split

Caius Aurelius Valerius Diocletianus (244-311) a Splittől pár kilométerre északra található Solin szülötte. Az egykori illír tartományi székhely (oppidum) becslések szerint több mint ötvenezer lakossal rendelkezett, az egész birodalom jelentős városa lehetett. Napjainkban a népessége fele ennyi. Az ókori település régmúltból fennmaradt emlékei közt romok egész sora tekinthető meg, köztük a 17 ezer főt befogadó amfiteátrum maradványai.

Diocletianus márvány mellszobra a római capitoliumi múzeumban

Fotó: Visit Split

Diocletianus az ismeretlenség homályából emelkedett imperátori rangra. Életének első negyven éve tisztázatlan. Ami bizonyos: katonai, testőri és lovassági parancsnoki szolgálatot teljesített. Huszonegy évig (284 és 305 között) uralkodott azok után, hogy előtte másfél-kétévente váltották egymást az elődjei, legtöbbjüket megölték. Ő volt az első „caesar”, aki önszántából mondott le hatalmáról. Elhatározását akkor sem változtatta meg, amikor határozottan kérték a visszatérésre. Élete utolsó éveire az Adriai-tenger keleti partvidékére, a spalatoi félszigetre vonult vissza.