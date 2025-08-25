Babetta, Riga, Komár és Simson: kincsek vagy ócskavas? (galéria, videó)

Ezek a kismotorok - sok más típussal együtt - évtizedekig meghatározták a magyar utcaképet. Ma már leginkább hobbi célokat szolgálnak, azonban idén júniusban kiderült, hogy a segédmotorkerékpárok táborának sokkal nagyobb hódoló tábora van, mint az elsőre gondolnánk.

Segédmotorkerékpárok a Festetics-kastélynál Fotó: Halász Gábor

Keszthelyen a Festetics-kastély előkertjében találkoztak a mopedesek az első Balaton-parti Moped party alkalmával. A veterán járműves videóikról ismert Gehilio's Garage testvérpárosa Kovács Bálint és Kovács Máté hívta össze a 30 évnél öregebb és 50 köbcenti alatti motorok rajongóit. A kastélypark után közös gurulás kíséretében együtt mentek a motorosok a keszthelyi Helikon strandra, ahol a nap további részét töltötték.