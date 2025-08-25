1 órája
Babetta, Riga, Komár és Simson: kincsek vagy ócskavas? (galéria, videó)
A segédmotorkerékpárok abba a járműkategóriába tartoztak mindig is, ami a motorizáció első lépcsőfoka volt a fiatalok számára. Bár manapság az újabb generációk az elektromos rollerek felé nyitnak, köztünk él még az a generáció, akik számára a vágyott jármű egy Verhovina, Riga, Babetta vagy Komár volt. Meg persze az elérhetetlennek tűnő Simson.
Ezek a kismotorok - sok más típussal együtt - évtizedekig meghatározták a magyar utcaképet. Ma már leginkább hobbi célokat szolgálnak, azonban idén júniusban kiderült, hogy a segédmotorkerékpárok táborának sokkal nagyobb hódoló tábora van, mint az elsőre gondolnánk.
Keszthelyen a Festetics-kastély előkertjében találkoztak a mopedesek az első Balaton-parti Moped party alkalmával. A veterán járműves videóikról ismert Gehilio's Garage testvérpárosa Kovács Bálint és Kovács Máté hívta össze a 30 évnél öregebb és 50 köbcenti alatti motorok rajongóit. A kastélypark után közös gurulás kíséretében együtt mentek a motorosok a keszthelyi Helikon strandra, ahol a nap további részét töltötték.
Az első Balaton-parti Moped party KeszthelyenFotók: Gehilio's Garage/Halász Gábor
Segédmotorkerékpárok szerelmesei Keszthelyre gyűljetek!
Több, mint 120 motoros döntött úgy, hogy ellátogat Keszthelyre a Moped party-ra. Voltak akik ezt a motorjuk nyergében tették, akár Szombathelyről, vagy Győr mellől is érkeztek így motorosok, de volt, aki utánfutón hozta, hiszen Szolnok mellől vágott neki a rendezvénynek.
Jövőre is lesz Balaton-parti Moped party, érdemes lesz résen lenni a kismotorosoknak és a járműrajongóknak, mert 2026 nyarán is megtelik Keszthely és környéke az öreg 50 köbcentisekkel.