Gehilio's Garage

1 órája

Babetta, Riga, Komár és Simson: kincsek vagy ócskavas? (galéria, videó)

Címkék#Gehilio's Garage#kismotoros#moped party#Festetics-kastély

A segédmotorkerékpárok abba a járműkategóriába tartoztak mindig is, ami a motorizáció első lépcsőfoka volt a fiatalok számára. Bár manapság az újabb generációk az elektromos rollerek felé nyitnak, köztünk él még az a generáció, akik számára a vágyott jármű egy Verhovina, Riga, Babetta vagy Komár volt. Meg persze az elérhetetlennek tűnő Simson. 

Zaol.hu

Ezek a kismotorok - sok más típussal együtt - évtizedekig meghatározták a magyar utcaképet. Ma már leginkább hobbi célokat szolgálnak, azonban idén júniusban kiderült, hogy a segédmotorkerékpárok táborának sokkal nagyobb hódoló tábora van, mint az elsőre gondolnánk. 

segédmotorkerékpár
Segédmotorkerékpárok a Festetics-kastélynál Fotó: Halász Gábor

Keszthelyen a Festetics-kastély előkertjében találkoztak a mopedesek az első Balaton-parti Moped party alkalmával. A veterán járműves videóikról ismert Gehilio's Garage testvérpárosa Kovács Bálint és Kovács Máté hívta össze a 30 évnél öregebb és 50 köbcenti alatti motorok rajongóit. A kastélypark után közös gurulás kíséretében együtt mentek a motorosok a keszthelyi Helikon strandra, ahol a nap további részét töltötték. 

Az első Balaton-parti Moped party Keszthelyen

Fotók: Gehilio's Garage/Halász Gábor

Segédmotorkerékpárok szerelmesei Keszthelyre gyűljetek!

Több, mint 120 motoros döntött úgy, hogy ellátogat Keszthelyre a Moped party-ra. Voltak akik ezt a motorjuk nyergében tették, akár Szombathelyről, vagy Győr mellől is érkeztek így motorosok, de volt, aki utánfutón hozta, hiszen Szolnok mellől vágott neki a rendezvénynek. 

Jövőre is lesz Balaton-parti Moped party, érdemes lesz résen lenni a kismotorosoknak és a járműrajongóknak, mert 2026 nyarán is megtelik Keszthely és környéke az öreg 50 köbcentisekkel.

 

