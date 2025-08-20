57 perce
Őrült divat vagy tényleg működik? Kipróbáltuk sampon helyett a szappant
Két hete jött szembe folyamatosan a közösségi oldalon a reklám, próbáltam figyelmen kívül hagyni. Aztán mégis beadtam a derekamat, s kipróbáltam, milyen sampon nélkül hajat mosni. A szokásos habzó tisztítószert csupán lecseréltem, s a szappan lett az új sampon.
Sampon nélkül is van élet? Meglehet, hogy igen.
Forrás: Getty Images
Fotó: Alona Siniehina
Vannak egész meredek megoldások, például sampon nélkül, csupán vízzel hajat mosni. Néhányan az öntisztulásra esküsznek. Bevallom, sokat járok emberek közé, így inkább maradt egy másik alternatíva, méghozzá a gyógynövényes szappan. Ha valakinek viszket a fejbőre, hullik a haja vagy fénytelen, színtelen a haja, mindenképpen érdemes megkeresni az okokat. A gyógynövényes készítmények közül én egy gyömbérest vásároltam az egyik drogériában, ami ár-érték arányban nem rossz. A szappan 3500 forint körül van, s a ha azt vesszük, hogy egy normálisabb sampon is 1800-2500 forintba kerül, nem rossz választás.
Sampon nélkül jobb? A kezdet kecsegtető
A szilárd sampon, azaz a samponszappan természetes összetevői jóval kíméletesebbek a fejbőrhöz és a hajhoz. A gyártók azért ajánlják, mert a vegyszerekkel teli sampon használata során például szilikon bevonat kerül a fejbőrre, s mivel a hajhagyma nem tud lélegezni, jóval nagyobb esély van a hajullásra. A szappan használata nem ördöngösség.
- először nedvesítsük be a hajat
- a samponszappannal addig dörzsöljük a fejbőrt és a hajat, amíg nem képződik megfelelő mennyiségű hab
- a szappanos habot masszírozzuk a fejbőrbe, hajba
- alaposan öblítsük le vízzel, ha biztosra szeretnénk menni, akkor akár citromos vízzel.
Nagyon érdekes, hogy a haj inkább tapadós tapintású, s nem csúszik a nyákos anyagoktól. Ha valaki szeretne, tegyen rá hajbalzsamot, de én nem tettem, mert kíváncsi voltam a szappan egyedüli hatására. A hajat szokásos módon szárítsuk. Eddig kétszer mostam így hajat, s egyelőre elégedett vagyok a végeredménnyel.
Milyen szappant válasszunk?
Ebből is létezik többféle, keressük meg a hajtípusunknak megfelelőt, vagy a gyógynövény kívánt hatása alapján válogassunk. Előfordulhat, hogy a fejbőr hamarabb zsírosodik az első használatok során, én ezt sem tapasztaltam. Van, aki heti 2-3 alkalmat javasol, szerintem ez azért sűrű, én maradok a heti egy hajmosásnál. Azért ne legyünk Madame Pompadour-ok sem, a havi egy hajmosás azért túlzás lenne. Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy a túlzottan gyakori hajmosás sem megfelelő. A Borsonline ugyancsak leírta a sampon nélküli, szappanos hajmosás előnyeit.