Őrült divat vagy tényleg működik? Kipróbáltuk sampon helyett a szappant

Vannak egész meredek megoldások, például sampon nélkül, csupán vízzel hajat mosni. Néhányan az öntisztulásra esküsznek. Bevallom, sokat járok emberek közé, így inkább maradt egy másik alternatíva, méghozzá a gyógynövényes szappan. Ha valakinek viszket a fejbőre, hullik a haja vagy fénytelen, színtelen a haja, mindenképpen érdemes megkeresni az okokat. A gyógynövényes készítmények közül én egy gyömbérest vásároltam az egyik drogériában, ami ár-érték arányban nem rossz. A szappan 3500 forint körül van, s a ha azt vesszük, hogy egy normálisabb sampon is 1800-2500 forintba kerül, nem rossz választás.

Bárki használhatja, a gyógynövényes szappan használatával, sampon nélkül.

Fotó: Liudmila Chernetska / Forrás: Getty Images

Sampon nélkül jobb? A kezdet kecsegtető

A szilárd sampon, azaz a samponszappan természetes összetevői jóval kíméletesebbek a fejbőrhöz és a hajhoz. A gyártók azért ajánlják, mert a vegyszerekkel teli sampon használata során például szilikon bevonat kerül a fejbőrre, s mivel a hajhagyma nem tud lélegezni, jóval nagyobb esély van a hajullásra. A szappan használata nem ördöngösség.

először nedvesítsük be a hajat

a samponszappannal addig dörzsöljük a fejbőrt és a hajat, amíg nem képződik megfelelő mennyiségű hab

a szappanos habot masszírozzuk a fejbőrbe, hajba

alaposan öblítsük le vízzel, ha biztosra szeretnénk menni, akkor akár citromos vízzel.

Nagyon érdekes, hogy a haj inkább tapadós tapintású, s nem csúszik a nyákos anyagoktól. Ha valaki szeretne, tegyen rá hajbalzsamot, de én nem tettem, mert kíváncsi voltam a szappan egyedüli hatására. A hajat szokásos módon szárítsuk. Eddig kétszer mostam így hajat, s egyelőre elégedett vagyok a végeredménnyel.

Milyen szappant válasszunk?

Ebből is létezik többféle, keressük meg a hajtípusunknak megfelelőt, vagy a gyógynövény kívánt hatása alapján válogassunk. Előfordulhat, hogy a fejbőr hamarabb zsírosodik az első használatok során, én ezt sem tapasztaltam. Van, aki heti 2-3 alkalmat javasol, szerintem ez azért sűrű, én maradok a heti egy hajmosásnál. Azért ne legyünk Madame Pompadour-ok sem, a havi egy hajmosás azért túlzás lenne. Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy a túlzottan gyakori hajmosás sem megfelelő. A Borsonline ugyancsak leírta a sampon nélküli, szappanos hajmosás előnyeit.



