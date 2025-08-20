augusztus 20., szerda

Házi praktika

57 perce

Őrült divat vagy tényleg működik? Kipróbáltuk sampon helyett a szappant

Két hete jött szembe folyamatosan a közösségi oldalon a reklám, próbáltam figyelmen kívül hagyni. Aztán mégis beadtam a derekamat, s kipróbáltam, milyen sampon nélkül hajat mosni. A szokásos habzó tisztítószert csupán lecseréltem, s a szappan lett az új sampon.

Mozsár Eszter
Sampon nélkül is van élet? Meglehet, hogy igen.

Vannak egész meredek megoldások, például sampon nélkül, csupán vízzel hajat mosni. Néhányan az öntisztulásra esküsznek. Bevallom, sokat járok emberek közé, így inkább maradt egy másik alternatíva, méghozzá a gyógynövényes szappan. Ha valakinek viszket a fejbőre, hullik a haja vagy fénytelen, színtelen a haja, mindenképpen érdemes megkeresni az okokat. A gyógynövényes készítmények közül én egy gyömbérest vásároltam az egyik drogériában, ami ár-érték arányban nem rossz. A szappan 3500 forint körül van, s a ha azt vesszük, hogy egy normálisabb sampon is 1800-2500 forintba kerül, nem rossz választás.

sampon nélkül
Bárki használhatja, a gyógynövényes szappan használatával, sampon nélkül. 
Sampon nélkül jobb? A kezdet kecsegtető

A szilárd sampon, azaz a samponszappan természetes összetevői jóval kíméletesebbek a fejbőrhöz és a hajhoz. A gyártók azért ajánlják, mert a vegyszerekkel teli sampon használata során például szilikon bevonat kerül a fejbőrre, s mivel a hajhagyma nem tud lélegezni, jóval nagyobb esély van a hajullásra. A szappan használata nem ördöngösség.

  • először nedvesítsük be a hajat
  • a samponszappannal addig dörzsöljük a fejbőrt és a hajat, amíg nem képződik megfelelő mennyiségű hab
  • a szappanos habot masszírozzuk a fejbőrbe, hajba
  • alaposan öblítsük le vízzel, ha biztosra szeretnénk menni, akkor akár citromos vízzel.

Nagyon érdekes, hogy a haj inkább tapadós tapintású, s nem csúszik a nyákos anyagoktól. Ha valaki szeretne, tegyen rá hajbalzsamot, de én nem tettem, mert kíváncsi voltam a szappan egyedüli hatására. A hajat szokásos módon szárítsuk. Eddig kétszer mostam így hajat, s egyelőre elégedett vagyok a végeredménnyel.

Milyen szappant válasszunk?

Ebből is létezik többféle, keressük meg a hajtípusunknak megfelelőt, vagy a gyógynövény kívánt hatása alapján válogassunk. Előfordulhat, hogy a fejbőr hamarabb zsírosodik az első használatok során, én ezt sem tapasztaltam. Van, aki heti 2-3 alkalmat javasol, szerintem ez azért sűrű, én maradok a heti egy hajmosásnál. Azért ne legyünk Madame Pompadour-ok sem, a havi egy hajmosás azért túlzás lenne. Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy a túlzottan gyakori hajmosás sem megfelelő. A Borsonline ugyancsak leírta a sampon nélküli, szappanos hajmosás előnyeit. 


 

 

