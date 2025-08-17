Megelevenedett a közösség múltja – együtt ünnepeltek romák és zsidók

A vendégeket Kovács Kálmán, a Bocföldei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, aki elmondta: nagyon büszke arra, hogy ennyien elfogadták a közösség invitálását.

Kovács Kálmán, a Bocföldei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Virágh Judit, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség vezetője és Vajda László, a Zala Vármegyei Cigány Közösségek Szövetségének főkoordinátora és a roma öltözködési kultúrát bemutató tárlaton.

Roma programok

– Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk több zalai civil szervezettel és intézménnyel, amelyek szívesen hívnak minket rendezvényeikre. Közösségünk alkalmazkodó, gyakran látjuk vendégül mi is partnereinket. Évente több alkalommal szervezünk ismeretterjesztő, élményszerző utazásokat. Legutóbb Budapesten jártunk, ahol a Dohány utcai zsinagógát és a Margitszigetet látogattuk meg – fogalmazott Kovács Kálmán.

Az elnök szerint fontos, hogy rendszeresen találkozzanak, elősegítve ezzel kultúrájuk megfelelő ápolását.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a közösségünk tagjai kivétel nélkül törvénytisztelőek, s mindannyian dolgos, szorgalmas emberek. A településen élőkkel sincs semmilyen nézeteltérésünk, rengetegen kíváncsiak a programjainkra és a féltve őrzött hagyományainkra. Odafigyeléssel és törődéssel fordulunk egymás felé, szeretnénk a jövőben is jó példát mutatni mindenkinek – tette hozzá.

A Roma nemzetiségi napon régi családi fotókon elevenedett meg a közösség múltja.

Személyes történetek elevenedtek meg

A résztvevők hagyományos roma ételeket kóstolhattak, miközben a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség vezetőjének segítségével a holokauszt áldozataira emlékeztek. Virágh Judit személyes történeteken keresztül érzékeltette a tragikus korszak borzalmait.

– Nagy örömömre szolgál, hogy egymásra találtunk. A bocföldei egyesület tagjai tanulni vágyó, tisztességes csapatot alkotnak, ezért mindig élmény velük közös programot szervezni. Már korábban együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek alapja a XX. században elszenvedett tragikus megkülönböztetés. A cigányság és a zsidóság életét is borzalmas dolgok tették tönkre, ezekről a lehető legtöbb fórumon beszélnünk kell – mondta Virágh Judit, aki a szombati eseményen saját családjáról mesélt a jelenlévőknek.

A holokauszt hatása

– A nagyszüleim életét végigkísérve szemléltetem, milyen hatása van a ma élők számára a holokausztnak. A mi hagyományaink a másokon való segítségnyújtáson alapulnak. A roma közösséggel kialakult önzetlen kapcsolat is egymás támogatására épül – fogalmazott a hitközség vezetője.