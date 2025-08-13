53 perce
Ez az édesség minden magyar gyerekkorához hozzátartozott – te is imádtad? Most titkot árulunk el róla!
A legtöbb, ma már retrónak számító édesipari márka a hatvanas években született. A Dunakavics és a Franciadrazsé mellett még más retró édességek is megmaradtak kollektív emlékezetünkben, különösen azok, amelyek az 1970-es, 1980-as és az 1990-es években élték virágkorukat. Bár sok magyar édesipari vállalatot a rendszerváltás után felvásároltak külföldi cégek, a márkanevek és a termékek jó része fennmaradt.
Az idősebb korosztály számára a retró édességek a gyermekkor ízeit jelentik, de a fiatalabbak közül is sokan kedvelik ezeket a nyalánkságokat. Kétségkívül a Dunakavics és a Franciadrazsé a két leginkább ikonikus termék ebből az időszakból, s mindig vita tárgyát képezte a rajongótáborok között, hogy melyik a jobb.
Retró édességek: a Dunakavics
A Dunakavics igazi klasszikus, amelyet 1964-ben kezdtek el gyártani. A színes, cukormázzal bevont, pörkölt földimogyoróból készült drazsé a mai napig kapható. Az édesség nevét a legenda szerint a Duna folyóból származó kavicsok inspirálták, nem pedig a gyártóról, a Duna Csokoládégyárról kapta azt. Az édesség gyártása a rendszerváltás után a német Stollwerck AG tulajdonába került, majd a gyárat a Bonbonetti Zrt. vette át. 2023-ban leállt a Dunakavics magyarországi gyártása, mivel a Bonbonetti-gyár bezárt. Ennek ellenére a márka megmaradt, és továbbra is kapható a boltokban – de már nem itthon gyártják.
Franciadrazsé, a csokigolyó
A Franciadrazsét is a Duna Csokoládégyárban kezdték el gyártani 1964-ben. A színes cukormázzal bevont, kakaós töltelékkel készült csokoládégolyó a Dunakavics „testvére”, és ugyanazt az életutat járta be. Már a Franciadrazsét sem Magyarországon gyártják, de továbbra is kapható a boltokban, a webáruházakban. A „drazsé” szó eredete a francia dragée szóból származik, ami cukormázzal bevont mandulát jelent. A termék neve tehát a készítési módjára utal.
Még néhány a retró magyar édességek közül
Az örök klasszikusok sorába tartozik az eredeti Sport és Balaton szelet. Hajdan nagy kedvenc volt a tölcséres, kakaós vagy citromos krémmel töltött téli fagyi, s a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendett a Zizi, vagyis a cukorbevonatú puffasztott rizs. Van persze külföldi kedvenc is. A Törökországban gyártott Turbo rágó igencsak népszerű volt, talán meg is előzte a korát. Csomagolása ugyanis autókat, sportkocsikat, motorkerékpárokat ábrázoló képeket rejtett, de akadt, amelyiken hajó, repülőgép vagy kerékpár volt látható. A képek gyűjtése, cseréje kedvenc foglalatosság volt.
A Dunakavicsot elkészíthetjük házilag is
Az Fmc.hu-n találtuk a következő receptet.
Hozzávalók:
- 20 dkg cukor
- 14 dkg víz
- 20 dkg földimogyoró
- 5 csepp ételfesték
Készítése:
A cukrot és a vizet összeöntjük egy lábasba és melegíteni kezdjük. Ha már meleg, belecsepegtetjük az ételfestéket, és tovább hevítjük. Nagyjából 2 percig forraljuk, majd hozzáadjuk a mogyorót, és levesszük a tűzről. Fakanállal addig keverjük, amíg a magok nem tapadnak egymáshoz. Ha megvagyunk, 2-3 percig tovább melegítjük. A recept titka, hogy folyamatosan kevergessük a masszát, így jobban megtapad a színes bevonat a mogyorókon. Amikor a mogyorók szétváltak, sütőpapírra öntjük, majd megvárjuk, amíg teljesen kihűl. Ha ez megtörtént, már fogyasztható is.