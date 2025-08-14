augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

18°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rémálom!

1 órája

Ha erre nem figyelsz alvásnál, az akár korai halálhoz is vezethet

Címkék#rémálom#stressz#alvászavar

Bár az alvásnak pihentetőnek kellene lennie, ha folyamatosan így ébredünk, megviseli a szervezetünket. Mutatjuk, hogy miért veszélyes, ha gyakran riaszt fel minket egy rémálom.

Zaol.hu

Egy hosszú, kimerítő nap után végre ledőlünk a puha ágyunkba, hogy kipihenjük a mindennapi megpróbáltatások fáradalmait, azonban egy rémálomra riadunk az éjszaka közepén. Mindannyian jártunk már így, de valószínűleg csak annyival nyugtáztuk, hogy: "Csak egy rémálom volt". Sok esetben nem gondolunk bele sem abba, hogy mi okozza ezeket a víziókat, sem abba, hogy milyen hosszútávú hatásai lehetnek.

A szakértők szerint érdemes odafigyelni azoknak, akiket gyakran gyötör rémálom.
A szakértők szerint érdemes odafigyelni azoknak, akiket gyakran gyötör rémálom. Fotó: New Africa / Forrás:  Shutterstock

Miért veszélyes egy rémálom?

A gyakori rémálmok mögött meghúzódhat trauma, stressz, vagy akár alvászavar is. Azonban ezek a víziók akkor válnak igazán veszélyessé, ha folyamatosan bekövetkeznek, és rendszeresen megszakítják a nyugodt pihenésünket. Egy friss kutatás megállapította, hogy azok, akiket gyakran gyötörnek rémálmok, nagyobb eséllyel hunynak el 75 éves koruk előtt.

A vizsgálat során 4000, 26 és 74 év közötti amerikai személyt figyeltek meg. Kezdetben a résztvevők beszámoltak arról, milyen gyakran zavarják meg rémálmok az alvásukat. A következő 18 év során a kutatók nyomon követték, hányan haltak meg idő előtt – összesen 227-en.

- írja a bama.hu a ScienceAlert beszámolója alapján.

Ez azért történhet, mert amíg a testünk mozdulatlan állapotban van, az agyunk aktívan dolgozik, hogy feldolgozza ezeket az információkat. A rémálmok során próbálna a szervezetünk védekező mechanizmusba kapcsolni, viszont a tehetetlenségünk ezt megakadályozza. Ez pedig egy adrenalindús stressznek teszi ki a szervezetünket.

Amennyiben ön is érintett, folyamatosan rémálmokra ébred vagy alvászavarai vannak, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu