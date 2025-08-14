Ha erre nem figyelsz alvásnál, az akár korai halálhoz is vezethet

Egy hosszú, kimerítő nap után végre ledőlünk a puha ágyunkba, hogy kipihenjük a mindennapi megpróbáltatások fáradalmait, azonban egy rémálomra riadunk az éjszaka közepén. Mindannyian jártunk már így, de valószínűleg csak annyival nyugtáztuk, hogy: "Csak egy rémálom volt". Sok esetben nem gondolunk bele sem abba, hogy mi okozza ezeket a víziókat, sem abba, hogy milyen hosszútávú hatásai lehetnek.

Miért veszélyes egy rémálom?

A gyakori rémálmok mögött meghúzódhat trauma, stressz, vagy akár alvászavar is. Azonban ezek a víziók akkor válnak igazán veszélyessé, ha folyamatosan bekövetkeznek, és rendszeresen megszakítják a nyugodt pihenésünket. Egy friss kutatás megállapította, hogy azok, akiket gyakran gyötörnek rémálmok, nagyobb eséllyel hunynak el 75 éves koruk előtt.

A vizsgálat során 4000, 26 és 74 év közötti amerikai személyt figyeltek meg. Kezdetben a résztvevők beszámoltak arról, milyen gyakran zavarják meg rémálmok az alvásukat. A következő 18 év során a kutatók nyomon követték, hányan haltak meg idő előtt – összesen 227-en.

Ez azért történhet, mert amíg a testünk mozdulatlan állapotban van, az agyunk aktívan dolgozik, hogy feldolgozza ezeket az információkat. A rémálmok során próbálna a szervezetünk védekező mechanizmusba kapcsolni, viszont a tehetetlenségünk ezt megakadályozza. Ez pedig egy adrenalindús stressznek teszi ki a szervezetünket.

Amennyiben ön is érintett, folyamatosan rémálmokra ébred vagy alvászavarai vannak, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni.