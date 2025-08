Kincsek és csontvázak kerültek elő a zalai pálos kolostorból (galéria, videó)

Folyamatos régészeti feltárás zajlik a Zalacsány melletti Örvényeshegyen, ahol a pálos kolostor maradványait kutatják már több éve. A munka nemcsak szakmai, hanem közösségi szempontból is kiemelkedő: önkéntesek tucatjai segítik a régészeket, akik a kolostor történetének és egykori épületeinek részletes feltárásán dolgoznak. A munkálatokat a Göcseji Múzeum vezeti, élén Havasi Bálint régész-térinformatikus főigazgatóval és Simmer Lívia régésszel, a múzeum főmuzeológusával.

Kincsek kerületek elő.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Régészeti feltárás pénz nélkül – közösségi kezdeményezésből szakmai projekt

Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum főigazgatója elmondta, a pálos kolostorok kutatása még 2016-ban kezdődött Keszthely környékén, Vállus polgármesterének kezdeményezésére. A kezdetekben semmilyen anyagi forrás nem állt rendelkezésre, így a projektet a közösség bevonásával indították el.

– Azt gondoltam, kezdjük el a kutatásokat akár pénz nélkül is, hívjuk segítségül a helyi közösséget, önkénteseket – emlékezett vissza Havasi Bálint.

Az önkéntes régészet azóta komoly lendületet kapott. Ma már 40-50 fő vesz részt rendszeresen a kutatásokban, s nemcsak a terepen, hanem a leletek feldolgozásában, sőt kiállítások szervezésében is. A „közösségi múltfeltárás” nemcsak tudományos, hanem kulturális és turisztikai célokat is szolgál.

– A következő lépés, amin elkezdtünk gondolkodni: hogyan tudnánk a régészeti eredményeket a tudományos és a nagyközönséggel megosztani, s a romokat bemutathatóvá tenni?

Az ásatáson falak, falmaradványok kerülnek elő. Ebből kiszerkeszthető az egykori monostorok alaprajza, s szeretnék ezt az idelátogatókkal is megosztani, hiszen ezeknek a helyszíneknek turisztikai értéke is van.

"A tavalyi évben Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban rendeztünk a pálosok történetéről egy kiállítást, ami egy vándorkiállítás, de helyi anyaggal egészült ki, s a kutatások folytatódnak. A célunk a helyi közösség megszólítása, felhívni a figyelmet kulturális és természeti értékeinkre, s az, hogy a helyi közösség lássa és megbecsülje ezeket az értékeket" - mondta Havasi Bálint

Fotó: Mészáros Annarózsa

Mi rejlik a föld alatt? – feltárási eredmények

Simmer Lívia régész vezetésével 2017 óta zajlanak a feltárások az örvényesi pálos kolostor területén. A munkát egy talajradaros felméréssel kezdték, amely már akkor megmutatta az egykori templom és kolostor szerkezetét.

– Látszott a templomhajó, a kolostorudvar, a kerengő, sőt a nyugati szárny is szépen kirajzolódott – mondta Simmer Lívia.