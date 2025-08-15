Nincs még programod a hétvégére? Nálunk biztosan megtalálod a neked tetszőt – gyere és válogass!

Programajánló augusztus harmadik hétvégéjére

Egy közkedvelt rendezvény programajánlónkból: szombaton 10-kor kezdődik a hagyományos jótékonysági családi nap az AquaCityben. Fotónk a tavalyi rendezvényen készült.

Fotó: ZH-Archívum/Pezzetta Umberto

Jótékonysági családi nap az AquaCityben

Zalaegerszeg. Szombaton 10-kor kezdődik a hagyományos jótékonysági családi nap az AquaCityben. A gyerekeket légvár, kombi aréna élményjáték, kézműves-foglalkozás, íjászat és arcfestés várja, a színpadon pedig zenés buborékkaland a Móka Palotával. Fellép a Motion Dance Center Tánccsoport, az Albatrosz táncegyüttes, továbbá a Kvártélyház művészei, koncertet ad Berkes Dániel és tanítványai. Emellett judo-, kung-fu- és dog dancing-bemutatóra várják az érdeklődőket. A látogatók a helyszínen 500 forintos címletű jótékonysági jegyek megvásárlásával támogatják az idei gyűjtést. Fotónk a tavalyi rendezvényen készült.

Fotó: ZH-Archívum/Pezzetta Umberto

Zár a művésztelep

Zalaegerszeg. Pénteken 18 órakor lesz a XXXII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep zárókiállítása a gébárti kézműves alkotóházban. Köszöntőt mond Balaicz Zoltán polgármester, a tárlatot megnyitja dr. habil. Filp Csaba Zoltán DLA, a telep művészeti vezetője.

Püspöki mise

Zalaegerszeg. Pénteken 19 órakor dr. Székely János megyés püspök celebrál szentmisét a gébárti Boldogasszony-kápolnában. További szertartások lesznek szeptember 17-én 17 órától Stróber László apátplébánossal és október 17-én 17 órától Takács Gyula csörötneki plébánossal.

Jószomszédok Party

Zalaegerszeg. Szombaton 17.30-tól Jószomszédok Parki Party lesz Csácsbozsokon, a Jószomszédok Parkban, ahol operettműsor, családi kincskereső túra, aszfaltrajzverseny, kézműves-foglalkozások várják az érdeklődőket. A hangulatról Tóth Adrián gondoskodik, mindenkit babgulyással, lángossal kínálnak.

Templomséták

Vonyarcvashegy. Zubreczki Dávid építészeti szakíró szórakoztató, ismeretterjesztő előadás-sorozatának egyik megállóhelye augusztus 16-án, szombaton 11 órakor a Szent Mihály-kápolna lesz. Az előadásra a meghirdetett időpont előtt 10 perccel érdemes érkezni. A program hossza: kb. 60 perc, a jegyár: 3.400 Ft.

Festetics Vágta

Gyenesdiás. Vasárnap a Gyenesi-síkon rendezik meg a Festetics Vágtát, a Nemzeti Vágta izgalmas előfutamát. A nap során látványos lovasversenyek, kishuszár-futamok, solymász- és agárbemutatók, lovasíjász produkciók, kézművesvásár és gasztronómiai finomságok várják a látogatókat. A belépés ingyenes a 11 órakor kezdődő programokra.