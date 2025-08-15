1 órája
Nincs még programod a hétvégére? Nálunk biztosan megtalálod a neked tetszőt – gyere és válogass!
Tombol a hamisítatlan nyár, a mindennapok megtelnek élettel. S igazán kitesznek magukért a zalai programszervezők is: ezen a hétvégén (is) biztosan megtalálja mindenki a neki tetsző elfoglaltságot a sokszínű kínálatból. Aki még tanácstalan, merre induljon, válogasson programajánlónkból.
Programajánló augusztus harmadik hétvégéjére
Jótékonysági családi nap az AquaCityben
Zalaegerszeg. Szombaton 10-kor kezdődik a hagyományos jótékonysági családi nap az AquaCityben. A gyerekeket légvár, kombi aréna élményjáték, kézműves-foglalkozás, íjászat és arcfestés várja, a színpadon pedig zenés buborékkaland a Móka Palotával. Fellép a Motion Dance Center Tánccsoport, az Albatrosz táncegyüttes, továbbá a Kvártélyház művészei, koncertet ad Berkes Dániel és tanítványai. Emellett judo-, kung-fu- és dog dancing-bemutatóra várják az érdeklődőket. A látogatók a helyszínen 500 forintos címletű jótékonysági jegyek megvásárlásával támogatják az idei gyűjtést. Fotónk a tavalyi rendezvényen készült.
Fotó: ZH-Archívum/Pezzetta Umberto
Zár a művésztelep
Zalaegerszeg. Pénteken 18 órakor lesz a XXXII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep zárókiállítása a gébárti kézműves alkotóházban. Köszöntőt mond Balaicz Zoltán polgármester, a tárlatot megnyitja dr. habil. Filp Csaba Zoltán DLA, a telep művészeti vezetője.
Püspöki mise
Zalaegerszeg. Pénteken 19 órakor dr. Székely János megyés püspök celebrál szentmisét a gébárti Boldogasszony-kápolnában. További szertartások lesznek szeptember 17-én 17 órától Stróber László apátplébánossal és október 17-én 17 órától Takács Gyula csörötneki plébánossal.
Jószomszédok Party
Zalaegerszeg. Szombaton 17.30-tól Jószomszédok Parki Party lesz Csácsbozsokon, a Jószomszédok Parkban, ahol operettműsor, családi kincskereső túra, aszfaltrajzverseny, kézműves-foglalkozások várják az érdeklődőket. A hangulatról Tóth Adrián gondoskodik, mindenkit babgulyással, lángossal kínálnak.
Templomséták
Vonyarcvashegy. Zubreczki Dávid építészeti szakíró szórakoztató, ismeretterjesztő előadás-sorozatának egyik megállóhelye augusztus 16-án, szombaton 11 órakor a Szent Mihály-kápolna lesz. Az előadásra a meghirdetett időpont előtt 10 perccel érdemes érkezni. A program hossza: kb. 60 perc, a jegyár: 3.400 Ft.
Festetics Vágta
Gyenesdiás. Vasárnap a Gyenesi-síkon rendezik meg a Festetics Vágtát, a Nemzeti Vágta izgalmas előfutamát. A nap során látványos lovasversenyek, kishuszár-futamok, solymász- és agárbemutatók, lovasíjász produkciók, kézművesvásár és gasztronómiai finomságok várják a látogatókat. A belépés ingyenes a 11 órakor kezdődő programokra.
Bacom Day & Beach Party
Vonyarcvashegy. A wakeboard pályán negyedszer rendezik meg a BACOM-napot szombaton, ahol 11-től pályazárásig lehetőség lesz kipróbálni a 2025 BACOM Paladi modellt, amit egyebek mellett invertekhez, elemekhez terveztek a balatoni tervezők.
Györöki Nyári Tárlat
Balatongyörök. A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban szombaton 18 órakor nyílik meg Takács-Szencz Lívia festő- és textiltervező művész, valamint Takács Ferdinánd festőművész kiállítása. A tárlatot dr. Cséby Géza irodalomtörténész nyitja meg. Bardócz L. Csaba dalköltő és Horváth Péter versmondó hallható az esten. A kiállítás megtekinthető augusztus 27-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.
Nyári Kavalkád
Cserszegtomaj. Szombaton a Cserszegtomaji Balatoni Madárparkban családi élmény várja az érdeklődőket 9 és 18 óra között. Lesznek színpompás madarak, alpaka, minimalac invázió, villámgyors emufutam, bohócműsor, hüllőshow, légvárvilág, kézművesvásár és finomságok – egyetlen belépővel.
Színekbe rejtett történet
Zalaszentgrót. Bárány Mária Színekbe rejtett történeteim című festménykiállítása nyílik a Dóka Éva Pincészet kiállítótermében szombaton 18 órakor.
Katonadal Fesztivál
Zalaapáti. Vasárnap 11 órától kerül megrendezésre a XV. Katonadal Fesztivál a Művelődési Házban.
Nyáresti koncert
Balatongyörök. Vasárnap 19 órakor Judith Buschke hegedűn és Hevesi Antónia zongorán játszik a Becehegyi-kápolnában.
Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál
Vonyarcvashegy. Augusztus 15–17. között a Rendezvénytéren a zalai borok, a friss csemegeszőlő és a fesztiválhangulat kerül középpontba. Gasztronómiai finomságok, kirakodóvásár, élőzene és esti koncertek várják a látogatókat. Pénteken Pali Róbert 19:30-as köszöntője után szinpadra lép DR BRS, a Boombatucada és DJ Szunyog. Szombaton Bíró Csongor Vitéz, a Mystery Gang és Sza-Sza DJ húzza a talpalávalót, míg vasárnap a Napsugár Duó, Sipos F. Tamás és a Helios Zenekar látható. A díjmentes légvárak minden este 6 és 9 között elérhetőek.
Rizling Placc Fesztivál
Hévíz. Zene, finom borok és gasztronómiai élmények öt napon át a Rizling Placc Fesztiválon. Szombaton 20 órától az Éliás Gyula (Éliás Jr.) & Funky Acoustic Quartett lép fel, 21.30-tól a Danielbop Quartett ismert jazz standardekrt ad elő. Vasárnap 20 órától Tina Turner-emlékest lesz Király Linda, Koós Réka, Szirota Jennifer, Gudics Máté és az Abrakazabra közreműködésével. 21.30-kor kezdődik a Szabó Lia Quintett jazz estje. Hétfőn este Bebe és zenekara, valamint a Balkan Moods, kedden Molnár Levente és a Fényerő Zenekar, valamint a Thrills Acoustic és vendégei szórakoztatnak. Augusztus 20-án este a Pesty Party Showband és a Manic Monday a hangulatfelelős.
FESTetics Parkfesztivál
Keszthely. Augusztus 15. és 19. között a Festetics-kastély és parkja megtelik élettel. A Festetics Parkfesztivál minden reggel 10-kor nyitja kapuit, és a látogatók szakmai tárlatvezetések, kézművesprogramok, játékos foglalkozások és hagyományőrző bemutatók között válogathatnak. A hintó- és a modellvasút-kiállítás ritkán látott kincsei mellett solymász- és lovas, valamint a magyar agár hagyományait bemutató műsorok várják az érdeklődőket. A kastélypark nagyszínpadán Rákász Gergely varázslatos orgonajátéka, Szabó Kimmel Tamás zenés estje, a fergeteges The Final Countdown pop-rock show és meghitt erkélykoncertek teszik felejthetetlenné a nyári estéket. A belépőjegyek elővételben és a helyszínen is kaphatók, a nappali programok többsége pedig díjmentesen látogatható.
Jön Ganxsta Zolee
Nagykanizsa. Vasárnap 19 órakor a Plakátház Kultúrkocsma és Teraszon lép fel a Dos Diavolos, azaz a Ganxsta Zolee & Takács Vilkó alkotta duó. A klasszikus blues és rockabilly dalok mellett saját szerzeményeiket is előadják.
Orgonakoncert
Nagykanizsa. Szombaton a Jézus Szíve-templomban 20 órától az OrgonaPont 2025 országos sorozat keretében különleges zenei élmény várja a közönséget. Balatoni Sándor orgonaművész és Solymosi Péter trombitaművész közös koncertjén a „REZdülések” című műsor csendül fel, amely az orgona és a trombita páratlan harmóniáját hozza el.
Roma nap
- Bocfölde. Szombaton 17 órától a Bocföldei Roma Nemzetiségi Önkormányzat roma nemzetiségi napot tart. A köszöntők után régi családi fotókból, használati tárgyakból és a roma öltözékekből nyílik kiállítás. Felelevenítik a kosárfonás hagyományát, roma ételeket kínálnak, roma táncot és éneket mutatnak be, valamint a roma élet fejlődéséről tartanak előadást. S a holokauszt áldozataira emlékeznek a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség közreműködésével.
- Szepetnek. Szombaton a Kemencés udvarban 12 órától „Játssz nekem még, még és még” elnevezésű programot tart a szepetneki roma nemzetiségi önkormányzat. Hagyományőrző és modern zenés műsort láthatnak az érdeklődők. Az ingyenes eseményen fellép többek között a Kaly Family, Orsós Vendel iskolás gyerekekből álló kis csapata és Fehér Andor a Gipsy Gangből.
- Murakeresztúr. Szombaton a sportpályán 14 órakor kezdődik a murakeresztúri roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében a 11. Roma családi nap. A rendezvényen lesz főzőverseny, valamint zenés és táncos programok. Babócsai Misi harmonikás 18 órakor kezdődő előadását 19 órától Garamvölgyi Sándor mulatós egyvelege követi.
Ünnepel a Pálos Malom
Zalamerenye. Szombaton a Pálos Malom felújításának és újranyitásának 10 éves jubileumi ünnepségét tartják. 11 órától szabadtéri szentmisét mutat be Puskás Antal pálos tartományfőnök dr. Háda László plébános koncelebrálásával, közreműködik Maczkó Mária népdalénekes. 13 órától kézművesvásár, népi játszóház és őrlési bemutató várja a látogatókat. Fellép a Gyöngyvirág néptánccsoport, a Zalamerenyei Népdalkör, az Uwe Keil, a Bottalfogó néptánccsoport, valamint a Karos Fúvósegyüttes és a Zalakarosi Női Kar. Az est sztárfellépője 20 órától Dés László lesz, a műsorban Básti Juli színművész működik közre.
Falunapok
- Tornyiszentmiklós. Szombaton a művelődési ház udvarán 10 órakor főzőversennyel kezdődnek a falunapi programok. A 15 órai megnyitón a művelődési házban elvégzett munkákat adják át ünnepélyes keretek között. Majd operettel, valamint a Pölöskei néptánccsoport és a Kerti Sándor Kulturális Egyesület műsorával folytatódik a program. Az est folytatásában 20 órakor Bene Gabi énekesnő szórakoztatja az ünneplőket.
- Nova. Szombaton retró falunapot tartanak a sportcentrumban. Főzőversennyel indul a program 14 órakor, majd a Virágos Nova díjátadó következik. Délután bemutatót tart a Galaxy Akrobatikus Rock&Roll Klub, lesz retró kvízjáték, sörivó verseny, este zenés fellépők és bál.
- Ortaháza. Szombaton falunapot és elszármazottak találkozóját rendeznek a településen. A rendezvény főzőversennyel indul 8.30-kor a kultúrháznál, a szentmise az imaházban 11.30-kor kezdődik. Ezután kiállítás nyílik Keszthelyi Jenő intarziáiból és Vajmi Béláné festményeiből. Délután táncos-zenés fellépők szórakoztatnak.
- Gáborjánháza. Vasárnap rendeznek falunapot a településen. Szentmise kezdődik 11 órakor a templomban, ünnepi köszöntők következnek 16 órakor, majd Magyar Rózsa lép fel. A rendezvényen egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek és a gyereknek is készülnek programokkal.
Folklórest
Lenti. Pénteken 20 órakor a rendezvénytéren folklórest lesz. Fellép a Kerka Táncegyüttes és barátaik.
Parasztolimpia
Resznek. Szombaton újra megrendezik a korábban népszerű parasztolimpiát. A megnyitó 9-kor lesz, az olimpiai játékok 9.30-kor kezdődek. Délelőtt lesz a főzőverseny is, délután az eredményhirdetés, 15 órától kulturális program, 17 órakor tombolasorsolás, majd sztárvendégek lépnek a színpadra: Bene Gabi és a Fáraó együttes, este az Illés Band bállal zárja a napot. A gyerekeknek külön programokkal készülnek, lesz pónilovaglás, népi játszótér, ugrálóvár, valamint kirakodóvásár is.
Göcsej MotoRock Feszt
Gutorfölde. Szombaton a Göcsej Motorosai Egyesület rendezésében, helyi összefogással tartják meg a Göcsej MotoRock Fesztet. Több koncert is lesz, fellép a TMK Rock Band, az Éjszakai Járat, a Szomorú Péntek, a Légkalapács, az AB/CD és az ACTION. Lesz hagyományos motoros felvonulás, triál show Csizmazia Barnabással, kiállítások, jótékonysági tombola, jótékonysági étel- és sütivásár, szelfipont, motorszobor, illetve a Ink Man Tattoo Studio is képviselteti magát.
Remetekerti Nagyboldogasszony búcsú
Nagykapornak-Remetekert. Vasárnap várják a híveket az ősi Mária zarándokhelyre a Remetekerti Nagyboldogasszony búcsúra. A szentmise 11 órakor kezdődik, főcelebránsa Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök lesz. Közreműködik a búcsúszentlászlói és a nagykapornaki templom kórusa, valamint a Zala Brass fúvósegyüttes. Szeretettel várják a zarándokokat.
