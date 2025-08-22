1 órája
Tuti tippek hétvégére, ha még nincs programod!
Lassan vége a nyárnak, a zalai programszervezők azonban továbbra is lankadatlan lelkesedéssel szervezik hétről hétre a jobbnál jobb programokat. Mutatjuk a hétvége kínálatát - az összes zalai program egy helyen.
Prósza-, bor- és tamburafesztivál
Tótszentmárton. Szombaton rendezik meg a hagyományos prósza-, bor- és tamburafesztivált a településen, ami 15 órakor kulturális műsorral kezdődik. Fellép a Micsoda zenekar, a Pomurske Zice, a Pántlika néptáncegyüttes, a Regica tánccsoport, a belicai tamburazenekar, a Misija tamburazenekar és a barcsi kulturális egyesület. A 16.30-ra tervezett megnyitót további zenés bemutatók követik, de a nap során lesznek kísérőrendezvények – például játszóház, kézművesvásár, egészségügyi szűrővizsgálat, gasztronómiai kínálat és pálinkakóstoló – is.
Göcsej fesztivál
és repülős nap
Zalaegerszeg. Az andráshidai repülőtéren rendezik meg az I. Göcsej Fesztivált, amely repülős napot is magába foglal. A kétnapos, pénteken és szombaton 10 órától zajló program során koncertek, repülős bemutatók és repülési lehetőség, Szálinger Balázs előadással egybekötött könyvbemutatója, valamint kísérőrendezvények sora várja az érdeklődőket. A fesztivál díszvendége Besenyei Péter műrepülő pilóta lesz, aki légi bemutatóval szórakoztatja a közönséget. A fesztivál keretében pénteken 16 órától a Gida Blue’s Band, majd a Shabby Blues Band ad koncertet. Ezt követi Besenyei Péter légi bemutatója. 20 órától Charlie koncertjét tekinthetik meg a jelenlévők, majd Várkonyi Attila, alias D.J. Dominique Fergeteg Party-ja zárja a napot. Szombaton 17 órától a Dr. Zodiak Jam koncertje szórakoztat, amit örömzenélés követ. 21 órától Klau retro show-ja kínál szórakozási lehetőséget.
Lecsónap a piacon
Zalaegerszeg. A Vásárcsarnok szombaton 9 órától ismét tematikus napot tart. A Lecsónapon a lecsót Németh Roland és Krisztián készíti, a ratatouille-kóstolót a Parázs Bisztró biztosítja.
Lazulj a téren 2025
Zalaegerszeg. Szombaton rendezi meg a Lazulj a téren! elnevezésű zenei minifesztivált a Keresztury VMK. A rendezvényt 16 órakor Bódis Bettina Hangtálak világa bemutatója indítja a házban. A téren a programok 17 órától kezdődnek, elsőként Bukta Zoltán hangulatos handpan dallamokkal hangolja fel a közönséget. Az est folyamán DJ Rebell, Fekete Melinda Zsófia szaxofonművész és az Afrikora Duo zenél. A gyerekeket mesekuckóval és kézműves-foglalkozásokkal várja a József Attila Városi Tagkönyvtár. A gasztroteraszon koktélokat, borokat, fagylaltot és finom ételeket kínálnak.
Falunapok
- Egervár. Szombaton falunapra várják a településen az érdeklődőket. A rendezvény lövészversennyel kezdődik a lőtéren, a többi programnak a pincedombi szabadidőpark ad helyet. Az ügyességi verseny 10-kor indul, a főzőcsapatok 12 órakor állnak a bográcsok mellé. A gyerekek 15 órától a Pitypang népi játszóházban szórakozhatnak, lesz légvár, zenés műsor és buborékshow. Íjászat, katonai kiállítás és freestyle foci bemutató színesíti a rendezvényt. A helyi együttesek mellett a Hevesi-színház művészei, Varga Feri és Balássy Betty és DJ Bubu hozza táncos hangulatba a közönséget a falunapot záró Fáraó bulira.
- Pat. Szombaton tartják a falunapot, amely 14 órakor az ünnepélyes megnyitóval és kitüntetések átadásával kezdődik. Ezt kulturális műsor követi, fellépői a Három Tenor, a zalaapáti harmonikások, Nagykanizsa Város Fúvószenekara, a Strobos tamburazenekar, a Decsi Fivérek és a Márvány Band lesznek. Játszóház, ládavasút és lovaglási lehetőség is szerepel a kínálatban.
Handpan est
Keszthely. Pénteken 19 órától különleges program várja az érdeklődőket a Harmónia Házában. Clausen Christian keszthelyi születésű, jelenleg Madridban élő zenész 8 éve merült bele a handpan világába. Saját szerzeményeken kívül hallhatnak tőle híres dalok és magyar népdalok feldolgozásaiból, valamint mind pörgős és energikus, mind pedig nyugtató ritmusokat is. Emellett röviden mesél életútjáról, az utcazene különleges világáról. A program belépődíj ellenében látogatható.
Miniatűr háborús járművek is érkeznek Zalaegerszegre
Musica Sacra
Balatongyörök. A templomban csendül fel a Musica Antiqua zenekar Musica Sacra című koncertje pénteken 19 órakor. Fellépnek a zenekar tagjai és az együttes nyári táborának növendékei.
V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozó
Kehidakustány. Szombaton a Hagyományőrző Mariska udvarban rendezik meg az V. Zala Vármegyei Pajtaszínházi Találkozót. A program 10-kor kezdődik, és egész nap amatőr társulatok lépnek színpadra. A sort 10:15-kor a Türjei Teátristák nyitják, őket 11 órától az Imre Sándor Szeretetszínház (Vonyarcvashegy), majd a SK. Színkör (Tab) és a szentgyörgyvölgyi Vastaps követi. Délben közös piknik és beszélgetés várja a közönséget, majd 13:15-től a Bázakerettyei Amatőr Színjátszók, 14:10-kor a Szákai Színjátszók (Nagybakónak), 14:35-kor a házigazda Kehidakustányi Pajtások, végül 15:15-kor a magyarkanizsai Gondolat-jel Társulat zárja a fellépéseket. A rendezvény ingyenesen látogatható.
Nyárzáró piknik
Cserszegtomaj. 15 órakor kezdődnek szombaton a programok a focipálya melletti rendezvénytéren. Gyermekprogramok, lovaglás, lufihajtogatás, arcfestés, meseelőadás és egészségdélután várja az érdeklődőket. Az esti filmvetítés 20 órakor kezdődik.
Társasjátékklub
Keszthely. Ingyenes társasjáték klub és felnőttmegőrző lesz szombaton 17 órától a Goldmark nagytermében.
Nyárzáró gálakoncert
Keszthely. Szombaton 18 órakor kezdődik a Festetics-kastély nyárzáró gálakoncertje, melynek vérpezsdítő hangulatát olyan sztárfellépők garantálják, mint Tóth Vera, Gájer Bálint, Majsai Gábor és Mihályi Réka, akik mellett bemutatkoznak a jövő ifjú reménységei, az I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny díjazottjai is. A Ducsai Szabolcs Alapítvány produkciójaként megvalósuló koncerten közreműködik a Budafok Rézlénytársaság, Romhányi Áron zongorán, és még sokan mások.
Simándy József-emlékkoncert
Balatongyörök. Hangversennyel emlékeznek a világhírű operaénekesre, Balatongyörök díszpolgárára, Simándy Józsefre a Bertha Bulcsu Művelődési Házban szombaton 20 órától. Az esten fellép Denk Viktória, Gulyásik Attila, Zsigmond Géza énekművész és Harazdy Miklós zongoraművész. Az est házigazdája Kozma Veronika színművész és Simándi Péter. A műsort Simándi Péter állította össze, amelyben részletek hangzanak el Puccini, Ponchielli, Verdi, Wagner, Erkel Ferenc és Lehár Ferenc műveiből, valamint néhány verset is hallhatnak a résztvevők magyar költők tollából.
Nyáresti hangverseny
Keszthely. Vasárnap 18 órakor az evangélikus templomban a Psalmus Protestáns Kamarakórus ad hangversenyt zenész-művész barátaik közreműködésével. A belépés díjtalan.
Kápolnakoncert
Vonyarcvashegy. Vasárnap 20 órától a Szent Mihály-kápolnában „Hegyen földön járogatok vala…” – évszázadokon és határokon átívelő dalok és zenék csendülnek fel. Fellép Sebestyén Márta – ének, furulya, Andrejszki Judit - ének, csembaló. A koncertre a belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Keszthelyi Kilométerek
Keszthely. A Keszthelyi Kilométerek futóversenyt idén augusztus 23-24-én rendezik meg Keszthelyen, a Balaton parton. Szombaton a 7, 14 és 21 km-es távok indulnak 17 órakor, majd 19:30-kor a 3 km-es táv. Vasárnap gyermekfutamok lesznek, 9-kor a kicsik, 10-kor a nagyok rajtolnak. A részvétel nevezéshez kötött.
Közösségi program
Muraszemenye. A sportpályán szombaton közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az egész napos rendezvény 8 órakor főzőversennyel kezdődik, majd koncertek, előadások, táncbemutatók, kézműves-foglalkozások, játszóház vár a résztvevőkre.
Nyitott szertárkapu
Becsehely. A tűzoltószertárnál szombaton 9 órától a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tart nyílt napot. Lesz főzőverseny, tűzoltó-bemutató és -verseny, illetve egyéb játékos ügyességi feladatokat is kínálnak.
Roma kulturális nap
Letenye. A sportpályán szombaton 12 órától roma kulturális napot tart a helyi roma nemzetiségi önkormányzat. 14 órától a Kopár Band, valamint Dögös Csabi és Dögös Sanyi zenél, de készülnek roma ételek, lesznek gyermekprogramok és hagyományőrző bemutatók, illetve kerekasztal-beszélgetést is szerveznek a roma nemzetiséget érintő kérdésekről.
Borbarátok találkája
Tótszentmárton. Szombaton rendezik meg a borbarát egyesületek nemzetközi találkozóját a településen. A 15.30-kor kezdődő megnyitót felvonulás követi. Borkóstoló és szakmai jellegű rendezvény vár a résztvevőkre.
Búcsú
Sormás. Vasárnap tartják a Szent Rókus-templom búcsúját. A program 10-kor kezdődik az ünnepi szentmisével, majd 15 órakor szentségimádást tartanak, amely keretében az új kenyeret is megáldják. 18 órakor ünnepi vesperás zárja a napot.
Zenés színház
Zalalövőn. A Salla Művelődési Központban vasárnap 19 órakor a zalaegerszegi Kvártélyház Müller Péter és Seress Rezső Szomorú vasárnap című zenés játékát mutatja be. A rendező Tompagábor Kornél.
Kiállítás
Lendva. A Bánffy Központban pénteken 18 órakor nyílik meg Herman László Csendesélet című képzőművészeti kiállítása.
Bográcsfeszt
Lendva. A város főutcáján szombaton rendezik meg a Bográcsfeszt elnevezésű gasztronómiai napot, amely főzőversenyt is magába foglal. A résztvevő 134 csapat 9-kor foglalhatja el a főzőhelyeket, a főzés azonban csak a 12 órai ünnepi megnyitót követően kezdődhet. Az eredményhirdetésre a tervek szerint 19 órakor kerül sor.
Az államalapítás ünnepe
Dobronak. A muravidéki településen vasárnap emlékeznek meg a magyar államalapítás ünnepéről. A program 9 órakor a Szent Jakab-plébániatemplomban ünnepi szentmisével kezdődik, majd 10 órakor tartják a felújított Szent István-szobor újraszentelését, ahol koszorúzásra és ünnepi beszédekre is sor kerül.