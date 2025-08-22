Tuti tippek hétvégére, ha még nincs programod!

Prósza-, bor- és tamburafesztivál

Tótszentmártonban szombaton rendezik meg a hagyományos prósza-, bor- és tamburafesztivált. Képünk egy korábbi hasonló programon készült.

Fotó: ZH-Archívum/Szakony Attila

Tótszentmárton. Szombaton rendezik meg a hagyományos prósza-, bor- és tamburafesztivált a településen, ami 15 órakor kulturális műsorral kezdődik. Fellép a Micsoda zenekar, a Pomurske Zice, a Pántlika néptáncegyüttes, a Regica tánccsoport, a belicai tamburazenekar, a Misija tamburazenekar és a barcsi kulturális egyesület. A 16.30-ra tervezett megnyitót további zenés bemutatók követik, de a nap során lesznek kísérőrendezvények – például játszóház, kézművesvásár, egészségügyi szűrővizsgálat, gasztronómiai kínálat és pálinkakóstoló – is.



Göcsej fesztivál

és repülős nap

Zalaegerszeg. Az andráshidai repülőtéren rendezik meg az I. Göcsej Fesztivált, amely repülős napot is magába foglal. A kétnapos, pénteken és szombaton 10 órától zajló program során koncertek, repülős bemutatók és repülési lehetőség, Szálinger Balázs előadással egybekötött könyvbemutatója, valamint kísérőrendezvények sora várja az érdeklődőket. A fesztivál díszvendége Besenyei Péter műrepülő pilóta lesz, aki légi bemutatóval szórakoztatja a közönséget. A fesztivál keretében pénteken 16 órától a Gida Blue’s Band, majd a Shabby Blues Band ad koncertet. Ezt követi Besenyei Péter légi bemutatója. 20 órától Charlie koncertjét tekinthetik meg a jelenlévők, majd Várkonyi Attila, alias D.J. Dominique Fergeteg Party-ja zárja a napot. Szombaton 17 órától a Dr. Zodiak Jam koncertje szórakoztat, amit örömzenélés követ. 21 órától Klau retro show-ja kínál szórakozási lehetőséget.



Lecsónap a piacon

Zalaegerszeg. A Vásárcsarnok szombaton 9 órától ismét tematikus napot tart. A Lecsónapon a lecsót Németh Roland és Krisztián készíti, a ratatouille-kóstolót a Parázs Bisztró biztosítja.



Lazulj a téren 2025

Zalaegerszeg. Szombaton rendezi meg a Lazulj a téren! elnevezésű zenei minifesztivált a Keresztury VMK. A rendezvényt 16 órakor Bódis Bettina Hangtálak világa bemutatója indítja a házban. A téren a programok 17 órától kezdődnek, elsőként Bukta Zoltán hangulatos handpan dallamokkal hangolja fel a közönséget. Az est folyamán DJ Rebell, Fekete Melinda Zsófia szaxofonművész és az Afrikora Duo zenél. A gyerekeket mesekuckóval és kézműves-foglalkozásokkal várja a József Attila Városi Tagkönyvtár. A gasztroteraszon koktélokat, borokat, fagylaltot és finom ételeket kínálnak.