1 órája
Ezt ki kell próbálnod! 5 hatékony megoldás pókok ellen
"Jobban fél tőled, mint te tőle" - sokszor hangzott már el ez a mondat, amikor arra készültünk, hogy egy ízeltlábúnak kitegyük a szűrét. Sokszor viszont megelőzhető, hogy ezek a nem kívánt vendégek beköltözzenek hozzánk, íme 5 trükk a pókok ellen.
Meglátunk egy sötét árnyat a sarokban és már tudjuk is, hogy bizony egy hívatlan vendéggel van dolgunk. Akár a rettegők, akár a pókmentők táborát erősítjük, egy biztos: a nyolclábú betolakodók sokak számára nemkívánatosak a lakásban. Főleg nyár végén, amikor a melegebb esték és a párkeresési időszak aktívabbá teszik ezeket az állatokat. Mutatunk 5 természetes és hatékony praktikát pókok ellen.
Mit tehetünk a pókok ellen?
- Takarítás, takarítás és takarítás
Az egyik legfontosabb lépés a pókmentes otthon irányába, ha rendszeresen portalanítunk és a pókhálókat is megsemmisítjük. Ezzel a módszerrel nemcsak a felnőtt egyedeket, hanem a petéket is eltünteted.
- A csapda is segíthet
Ha a pókok megtalálták a bejáratot, próbálj ki ragasztós rovarcsapdákat. Ezekkel vegyszermentes megoldásokkal, a sarkokba vagy ablakok közelébe helyezve elcsípheted a kóborlókat. Bár nem megelőző módszer, de segít felmérni, honnan jönnek.
- A természetes csodaszer
Nem kell egyből a vegyszerekhez nyúlni, ezzel az otthon elkészíthető pókriasztó spray-vel garantált a siker. Nem mindenki tudja, de a pókok kifejezetten érzékenyek bizonyos illatokra. Ha egy üveg vízhez borsmentaolajat csepegtetsz, ezzel pedig a kényes részeket bepermetezed, pillanatok alatt csodákat fog tenni.
- Ne csak bent figyelj – a kert is számít
A lakáshoz közeli bokrok, fák kiváló ugródeszkák a pókoknak. A házfalhoz közeli növények metszése csodákra képes, hiszen ha megszűnik az átjáró, jó eséllyel máris kevesebb pók jut be a lakásba.
- Kapcsold le a kültéri világítást
A kinti fényforrások éjszaka rovarokat vonzanak, a rovarok pedig pókokat. Ha nem muszáj, ne világíts egész éjjel, vagy használj mozgásérzékelős lámpát. Ezzel is csökkentheted a pókinvázió esélyét.
A pókok többsége ártalmatlan, sőt, kifejezetten hasznos. Ezek a trükkök teljesen természetesek, környezetbarátok és még csak különösebb erőfeszítést sem igényelnek.