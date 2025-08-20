Ezt ki kell próbálnod! 5 hatékony megoldás pókok ellen

Meglátunk egy sötét árnyat a sarokban és már tudjuk is, hogy bizony egy hívatlan vendéggel van dolgunk. Akár a rettegők, akár a pókmentők táborát erősítjük, egy biztos: a nyolclábú betolakodók sokak számára nemkívánatosak a lakásban. Főleg nyár végén, amikor a melegebb esték és a párkeresési időszak aktívabbá teszik ezeket az állatokat. Mutatunk 5 természetes és hatékony praktikát pókok ellen.

Néhány egyszerű módszerrel is sokat tehetünk a pókok ellen.

Fotó: Nicoleta Ionescu / Forrás: Shutterstock

Mit tehetünk a pókok ellen?

Takarítás, takarítás és takarítás

Az egyik legfontosabb lépés a pókmentes otthon irányába, ha rendszeresen portalanítunk és a pókhálókat is megsemmisítjük. Ezzel a módszerrel nemcsak a felnőtt egyedeket, hanem a petéket is eltünteted.

A csapda is segíthet

Ha a pókok megtalálták a bejáratot, próbálj ki ragasztós rovarcsapdákat. Ezekkel vegyszermentes megoldásokkal, a sarkokba vagy ablakok közelébe helyezve elcsípheted a kóborlókat. Bár nem megelőző módszer, de segít felmérni, honnan jönnek.

A természetes csodaszer

Nem kell egyből a vegyszerekhez nyúlni, ezzel az otthon elkészíthető pókriasztó spray-vel garantált a siker. Nem mindenki tudja, de a pókok kifejezetten érzékenyek bizonyos illatokra. Ha egy üveg vízhez borsmentaolajat csepegtetsz, ezzel pedig a kényes részeket bepermetezed, pillanatok alatt csodákat fog tenni.

Ne csak bent figyelj – a kert is számít

A lakáshoz közeli bokrok, fák kiváló ugródeszkák a pókoknak. A házfalhoz közeli növények metszése csodákra képes, hiszen ha megszűnik az átjáró, jó eséllyel máris kevesebb pók jut be a lakásba.

Kapcsold le a kültéri világítást

A kinti fényforrások éjszaka rovarokat vonzanak, a rovarok pedig pókokat. Ha nem muszáj, ne világíts egész éjjel, vagy használj mozgásérzékelős lámpát. Ezzel is csökkentheted a pókinvázió esélyét.

A pókok többsége ártalmatlan, sőt, kifejezetten hasznos. Ezek a trükkök teljesen természetesek, környezetbarátok és még csak különösebb erőfeszítést sem igényelnek.