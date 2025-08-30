Pisztolyt találtak a  padláson – akár ma is ölhetett volna (galéria)

A Balatoni Múzeum padlásán dolgozó munkások egyszer csak egy rozsdás pisztollyal a kezükben állítottak be az igazgató irodájába. Az ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum katalógusában nem szerepelt, még a hiányzó, elveszett tárgyak között sem, így a történet hamar túlmutatott a múzeum falain, és rendőrségi üggyé vált.

Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója és dr. Lakics Andrea

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum padlásán

– Először azt hittem, viccel – mesélte Németh Péter, a múzeum igazgatója, amikor a felújítást végzők főnöke közölte vele, hogy mit találtak a patinás épület padlásán. – Azonnal átnéztük a gyűjtemény nyilvántartását, a fegyvergyűjtemény leltári anyagát és a hiánylistánkat is, hogy az elmúlt évtizedekből valahol nincs-e feltüntetve egy pisztoly, de ilyen fegyverünk sosem volt. Ekkor fordultam a rendőrséghez.

A fegyver a megtalált állapotban, erősen korrodálódva. Jól látható a Rákosi-címer a markolaton

Fotó: Németh Péter / Forrás: Balatoni Múzeum

Hol rejtőzhetett évtizedekig?

A fegyver nem volt eldugva, nem volt ládába zárva, hanem a földön feküdt. Ez azért különös, mert a padláson az elmúlt évtizedekben többször is dolgoztak munkások, és biztosan belebotlottak volna.

– A mi feltételezésünk szerint a tetőlécek közé helyezhették el, valószínűleg az '56-os események idején – mondta az igazgató. – Onnan eshetett le mostanra a földre. A villámhárító- és tetőmunkák idején korábban senki sem találta meg, így valószínű, hogy hosszú évtizedek óta ott volt, kitéve a nedvességnek. Ez magyarázza a súlyos korróziót is.

A markolatán látható Rákosi-címer pedig arra utal, hogy a fegyver az 1949 és 1957 közötti időszakban kerülhetett oda.