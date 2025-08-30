42 perce
Pisztolyt találtak a padláson – akár ma is ölhetett volna (galéria)
Egy váratlan felfedezés kavarta fel a megszokott hétköznapokat Keszthely patinás épületében: egy ismeretlen pisztoly került elő a Balatoni Múzeum padlásáról. Méghozzá nem is akármilyen! A rozsdás, ám még mindig működőképes fegyver története az ötvenes évekbe vezet vissza, és mára, miután lezárult a rendőrségi eljárás, az intézmény gyűjteményének különleges darabja lett.
A padláson előkerült pisztoly sem a múzeum listájában, sem az országos fegyvernyilvántartásban nem szerepelt
Fotó: Mészáros Annarózsa
A Balatoni Múzeum padlásán dolgozó munkások egyszer csak egy rozsdás pisztollyal a kezükben állítottak be az igazgató irodájába. Az ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum katalógusában nem szerepelt, még a hiányzó, elveszett tárgyak között sem, így a történet hamar túlmutatott a múzeum falain, és rendőrségi üggyé vált.
Ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum padlásán
– Először azt hittem, viccel – mesélte Németh Péter, a múzeum igazgatója, amikor a felújítást végzők főnöke közölte vele, hogy mit találtak a patinás épület padlásán. – Azonnal átnéztük a gyűjtemény nyilvántartását, a fegyvergyűjtemény leltári anyagát és a hiánylistánkat is, hogy az elmúlt évtizedekből valahol nincs-e feltüntetve egy pisztoly, de ilyen fegyverünk sosem volt. Ekkor fordultam a rendőrséghez.
Hol rejtőzhetett évtizedekig?
A fegyver nem volt eldugva, nem volt ládába zárva, hanem a földön feküdt. Ez azért különös, mert a padláson az elmúlt évtizedekben többször is dolgoztak munkások, és biztosan belebotlottak volna.
– A mi feltételezésünk szerint a tetőlécek közé helyezhették el, valószínűleg az '56-os események idején – mondta az igazgató. – Onnan eshetett le mostanra a földre. A villámhárító- és tetőmunkák idején korábban senki sem találta meg, így valószínű, hogy hosszú évtizedek óta ott volt, kitéve a nedvességnek. Ez magyarázza a súlyos korróziót is.
A markolatán látható Rákosi-címer pedig arra utal, hogy a fegyver az 1949 és 1957 közötti időszakban kerülhetett oda.
Tűzön, vagonon, bombazáporon át – így menekültek meg a Balaton kincsei (galéria, videó)
Bűnügyből múzeumi kincs
A rendőrség azonnal lefoglalta a fegyvert, hiszen a lőfegyverrel való visszaélés bűntettnek számít, 2-8 év közötti börtönbüntetés szabható ki emiatt. A vizsgálatok során kiderült: a tisztítás után a pisztoly működőképes volt, alkalmas emberi élet kioltására. Ezért csak hatástalanítás után kerülhetett vissza a múzeumhoz. A pisztolynak sem a csövében, sem a lőtárában nem találtak lőszert.
– Fontos volt számunkra, hogy visszakaphassuk – folytatta Németh Péter. – Ez ugyanis nem csupán egy fegyver, hanem történelmi lenyomat. Egy FÉG 48M típusú pisztolyról van szó, amit a német Walther PP mintájára gyártottak Budapesten, a Lámpagyárban. A háború utáni időszakban több tízezer darab készült belőle, főleg a belügyi szervek számára. Restaurálták, a hiányzó markolatot pótolták, és most már a gyűjtemény részét képezi. Szeptemberben a hónap műtárgya lesz.
Nyomozás indult
Dr. Lakics Andrea, a Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója szerint a lelet komoly veszélyt is hordozhatott volna.
– Amikor Péter jelezte a leletet, a kollégák lefoglalták a fegyvert. Mivel a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettének minősül, tanúkihallgatásokra is sor került. Az azonban nem derült ki, hogyan került a pisztoly a múzeum padlására – számolt be az eljárásról dr. Lakics Andrea. – A lefoglalás után a fegyvert szétszerelték, és a fegyvervizsgálat során megállapították, hogy a fegyver alkalmas az élet kioltására. Ebben az állapotban visszaszolgáltatni a fegyvert csak abban az esetben lehet, ha az illetőnek az adott típusra fegyvervizsgája és fegyvertartási engedélye van. Az országos kézi lőfegyvervizsgáló intézetben történt meg a fegyver hatástalanítása, így kerülhetett vissza a múzeumba a tárgy.
Ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum padlásárólFotók: Mészáros Annarózsa
Mit kell tenni, ha valaki fegyvert talál?
Dr. Lakics Andrea külön is hangsúlyozta:
- Soha ne nyúljon hozzá senki a talált fegyverhez, és főleg ne próbálja ki!
- Azonnal értesíteni kell a rendőrséget.
- Akár magánszemély, akár intézmény találja, jelezheti igényét arra, hogy a hatástalanítás után visszakapja.
- Ez csak akkor lehetséges, ha jogszerűen tarthatná a fegyvert, vagy hatástalanított állapotban kerül vissza.
– Még egy berozsdásodott pisztoly is működőképes lehet, akár egy ütés hatására is elsülhet – figyelmeztetett a főelőadó. – Ezért kell minden esetben a rendőrséget értesíteni, és az eljárást szakértőkre bízni.