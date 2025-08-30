Pisztolyt találtak a  padláson – akár ma is ölhetett volna (galéria)

augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Rákosi-címer a markolatban

1 órája

Címkék#Balatoni Múzeum#Dr Lakics Andrea#Keszthelyi Rendőrkapitányság#Németh Péter#pisztoly

Egy váratlan felfedezés kavarta fel a megszokott hétköznapokat Keszthely patinás épületében: egy ismeretlen pisztoly került elő a Balatoni Múzeum padlásáról. Méghozzá nem is akármilyen! A rozsdás, ám még mindig működőképes fegyver története az ötvenes évekbe vezet vissza, és mára, miután lezárult a rendőrségi eljárás, az intézmény gyűjteményének különleges darabja lett.

Mészáros Annarózsa
A padláson előkerült pisztoly sem a múzeum listájában, sem az országos fegyvernyilvántartásban nem szerepelt

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Balatoni Múzeum padlásán dolgozó munkások egyszer csak egy rozsdás pisztollyal a kezükben állítottak be az igazgató irodájába. Az ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum katalógusában nem szerepelt, még a hiányzó, elveszett tárgyak között sem, így a történet hamar túlmutatott a múzeum falain, és rendőrségi üggyé vált.

ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum padlásán
Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója és dr. Lakics Andrea
Fotó: Mészáros Annarózsa

– Először azt hittem, viccel – mesélte Németh Péter, a múzeum igazgatója, amikor a felújítást végzők főnöke közölte vele, hogy mit találtak a patinás épület padlásán. – Azonnal átnéztük a gyűjtemény nyilvántartását, a fegyvergyűjtemény leltári anyagát és a hiánylistánkat is, hogy az elmúlt évtizedekből valahol nincs-e feltüntetve egy pisztoly, de ilyen fegyverünk sosem volt. Ekkor fordultam a rendőrséghez.

ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum padlásán
A fegyver a megtalált állapotban, erősen korrodálódva. Jól látható a Rákosi-címer a markolaton
Fotó: Németh Péter / Forrás: Balatoni Múzeum

Hol rejtőzhetett évtizedekig?

A fegyver nem volt eldugva, nem volt ládába zárva, hanem a földön feküdt. Ez azért különös, mert a padláson az elmúlt évtizedekben többször is dolgoztak munkások, és biztosan belebotlottak volna. 

– A mi feltételezésünk szerint a tetőlécek közé helyezhették el, valószínűleg az '56-os események idején – mondta az igazgató. – Onnan eshetett le mostanra a földre. A villámhárító- és tetőmunkák idején korábban senki sem találta meg, így valószínű, hogy hosszú évtizedek óta ott volt, kitéve a nedvességnek. Ez magyarázza a súlyos korróziót is.

A markolatán látható Rákosi-címer pedig arra utal, hogy a fegyver az 1949 és 1957 közötti időszakban kerülhetett oda. 

Bűnügyből múzeumi kincs

A rendőrség azonnal lefoglalta a fegyvert, hiszen a lőfegyverrel való visszaélés bűntettnek számít, 2-8 év közötti börtönbüntetés szabható ki emiatt. A vizsgálatok során kiderült: a tisztítás után a pisztoly működőképes volt, alkalmas emberi élet kioltására. Ezért csak hatástalanítás után kerülhetett vissza a múzeumhoz. A pisztolynak sem a csövében, sem a lőtárában nem találtak lőszert.

–  Fontos volt számunkra, hogy visszakaphassuk – folytatta Németh Péter. –  Ez ugyanis nem csupán egy fegyver, hanem történelmi lenyomat. Egy FÉG 48M típusú pisztolyról van szó, amit a német Walther PP mintájára gyártottak Budapesten, a Lámpagyárban. A háború utáni időszakban több tízezer darab készült belőle, főleg a belügyi szervek számára. Restaurálták, a hiányzó markolatot pótolták, és most már a gyűjtemény részét képezi. Szeptemberben a hónap műtárgya lesz.

ismeretlen pisztoly a Balatoni Múzeum padlásán
Restaurálás és hatástalanítás után a Balatoni Múzeumban látható a fegyver, amely új bakelit markolatfeneket is kapott
Fotó: Kiss Viktor / Forrás: Balatoni Múzeum

Nyomozás indult

Dr. Lakics Andrea, a Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója szerint a lelet komoly veszélyt is hordozhatott volna.

–  Amikor Péter jelezte a leletet, a kollégák lefoglalták a fegyvert. Mivel a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettének minősül, tanúkihallgatásokra is sor került. Az azonban nem derült ki, hogyan került a pisztoly a múzeum padlására – számolt be az eljárásról dr. Lakics Andrea. – A lefoglalás után a fegyvert szétszerelték, és a fegyvervizsgálat során megállapították, hogy a fegyver alkalmas az élet kioltására. Ebben az állapotban visszaszolgáltatni a fegyvert csak abban az esetben lehet, ha az illetőnek az adott típusra fegyvervizsgája és fegyvertartási engedélye van. Az országos kézi lőfegyvervizsgáló intézetben történt meg a fegyver hatástalanítása, így kerülhetett vissza a múzeumba a tárgy.

Fotók: Mészáros Annarózsa

Mit kell tenni, ha valaki fegyvert talál?

Dr. Lakics Andrea külön is hangsúlyozta:

  • Soha ne nyúljon hozzá senki a talált fegyverhez, és főleg ne próbálja ki!
  • Azonnal értesíteni kell a rendőrséget.
  • Akár magánszemély, akár intézmény találja, jelezheti igényét arra, hogy a hatástalanítás után visszakapja.
  • Ez csak akkor lehetséges, ha jogszerűen tarthatná a fegyvert, vagy hatástalanított állapotban kerül vissza.

– Még egy berozsdásodott pisztoly is működőképes lehet, akár egy ütés hatására is elsülhet – figyelmeztetett a főelőadó. – Ezért kell minden esetben a rendőrséget értesíteni, és az eljárást szakértőkre bízni.

 

 

