Quadra pattan és indul a hegyre az idős gazda, de körülötte már csak tengernyi pusztulás (galéria)

A vendégházat manapság kevesen látogatják

Fotó: Győrffy István

Felül a quadra, felmegy a hegyre

– Nyugdíjas vagyok, mi több, már elmúltam 75 éves. Megörököltük a szőlőt, muszáj rendben tartani. Bödében élek, ráülök a quadra és feljövök a hegyre, dolgozgatok. Kaszálom a szomszéd telkét is, mintsem, hogy elöntsön a gaz. Sajnos, egyre kevesebben művelünk szőlőt, mi közben a vendégházzal is megpróbálkoztunk, de mostanában igencsak megcsappant az érdeklődés iránta, pedig igen jól felszerelt szállást kínálunk. Még a Covid előtt volt érdeklődés, jöttek vendégek. Volt, aki a karácsonyt és a szilvesztert is itt töltötte. Akadt olyan vendég is, aki hozta a térképet és segítséget kért az úti célhoz. A legtöbben azonban nem kérdeztek semmit, nem szóltak, mi meg nem zavartuk őket – meséli a bödei Lakatos Ferenc, majd az őt ért hatásokról beszél, arról, ahogy a világot ő látja:

– Amikor negyven körüliek voltunk, munka után, meg hétvégén jöttünk a hegyre. Mindenki így élt akkor! Most, a munkában lévőknek eszébe sem jut, hogy a műszak után a kertben még sok mindent meg lehet termelni. Igaz, gazdálkodni most nagyon nehéz, s olyanok a viszonyok is, hogy nem éri meg a hegyet fenntartani, mert ezt jobbára csak veszteséggel lehet. Méregdrága hozzá minden, a szőlőknél nagy veszély az amerikai sárgaság, a fitoplazma. A gyerekeket rabul ejti a mobiltelefon. Ide, a hegyre, a vendégházba is be kellett szerelnünk az internet elérhetőséget. Amíg tudom, csinálom, nincs pihenés, de ez nekem nem is nehéz, én így élek. Négyen vagyunk régről barátok, most már mindannyian nyugdíjasok. Rendre összejövünk egy kis ünneplésre. Én mentem először nyugdíjba, a többiek még dolgoztak és folyton szekáltak, hogy mit tudok csinálni a sok szabadidőmmel. Most, hogy nyugdíjasok lettek, megtudták ők is, milyen élet ez, mindegyik elfoglaltabb lett, mint akkor volt, amikor még munkahelyen dolgoztak. A hegyet tényleg csak az tartja fenn, aki benne él. De azért az a tengernyi pusztulás, ami ezen a hegyen is van, elkeserítő – szomorodik el Laktatos Ferenc, s megkínál a saját a borából, amire büszke.