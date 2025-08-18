Pálinkás jó reggelt! A NAV üzent, mire figyeljünk idén, ha pálinkát főzünk vagy főzetünk

Már beköszöntött a pálinkafőzés ideje, hiszen a cefrék megerjedtek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn közleményt juttatott el az MTI-nek a párlatfőzés jogszabályairól, kitérve a párlat megengedett mennyiségére is, amelyek az adóhatóság honlapján is megtalálhatóak. Ebből ismertetünk néhány jogszabályt.

Idén is legfeljebb 86 liter párlat (pálinka) állítható elő jövedékiadó-mentesen. A NAV közölte a szabályokat.

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Párlat előállítása – ki és milyen feltételek mellett végezheti

A jövedéki jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és saját tulajdonú pálinkafőzővel – meghatározott feltételekkel – magánfőzőként párlatot állítson elő az a személy, aki betöltötte 18. életévét. A mennyiség évente legfeljebb 86 liter párlat lehet, amely után jövedéki adót nem kell fizetni.

Az állíthat elő párlatot, aki

a jövedéki engedélyköteles tevékenység szerint magánfőzőnek minősül,

az előállításhoz használt desztillálóberendezését, a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz bejelentette;

a tárgyévben és háztartásában bérfőzetés nem történt,

a párlat magánfőzését – az előállítást előtt – a NAV-hoz bejelentette

A NAV előzetes engedélye nélkül nem lehet pálinkát főzni

A magánfőzést – a párlat előállítása előtt – be kell jelenteni a NAV-hoz. A bejelentésben meg kell adnia:

a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint

nyilatkoznia kell, hogy megfelel a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

A bejelentését – papíralapon vagy elektronikusan – a „Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról” elnevezésű, NAV_J49 jelű nyomtatványon kell megtennie, amely a NAV honlapján, (www.nav.gov.hu) érhető el. A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki, amivel igazolni lehet az előállított párlat jogszerű eredetét.

Ha nem fogy el, a felesleg csak az adóraktárnak adható el

Az évente legfeljebb 86 liter mennyiségben előállítható párlatot – a magánfőzőn kívül – kizárólag a családtagjai vagy vendégei fogyaszthatják el, illetve csak adóraktárnak értékesítheti. Tárgyévben és háztartásonként vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni vagy előállítani. Tehát nem lehet ugyanazon évben pálinkafőzdében kifőzetni és otthon kifőzni a cefrét.