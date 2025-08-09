augusztus 9., szombat

Így parkoltok ti

26 perce

Láttunk már néhány "hanyag" parkolást, de ez a kanizsai eset toplistás

Címkék#parkolás#közlekedés#így parkoltok ti

Nem sokat törődött a robogós a szokásokkal, felfestésekkel, másokkal - letette keresztben és kész.

Zaol.hu

Két helyet is "einstandoló" robogót látott már? Kedves olvasónk igen, aki Nagykanizsáról küldte el szerkesztőségünknek az alábbi fotót. A szép, modern robogót nem csupán keresztben parkolta le vezetője a parkolósáv tövében, de ebből a perspektívából úgy tűnik, gondoskodnia sikerült arról is, hogy a szomszédos sávba se férjen be autó, nagyobb méretű semmiképp.

Ugyan parkolóhelyen támasztotta le vezetője a robogót - de hogyan...
Fotó: Olvasó

Persze nem tudhatjuk, milyen helyzet előzte meg ezt a parkolási döntést, de hogy lehetett volna körültekintőbben pozícionálni a kétkerekűt, ahhoz kétség sem fér.

 


 

