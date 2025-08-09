Így parkoltok ti
26 perce
Láttunk már néhány "hanyag" parkolást, de ez a kanizsai eset toplistás
Nem sokat törődött a robogós a szokásokkal, felfestésekkel, másokkal - letette keresztben és kész.
Két helyet is "einstandoló" robogót látott már? Kedves olvasónk igen, aki Nagykanizsáról küldte el szerkesztőségünknek az alábbi fotót. A szép, modern robogót nem csupán keresztben parkolta le vezetője a parkolósáv tövében, de ebből a perspektívából úgy tűnik, gondoskodnia sikerült arról is, hogy a szomszédos sávba se férjen be autó, nagyobb méretű semmiképp.
Persze nem tudhatjuk, milyen helyzet előzte meg ezt a parkolási döntést, de hogy lehetett volna körültekintőbben pozícionálni a kétkerekűt, ahhoz kétség sem fér.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre