Láttunk már néhány "hanyag" parkolást, de ez a kanizsai eset toplistás

Két helyet is "einstandoló" robogót látott már? Kedves olvasónk igen, aki Nagykanizsáról küldte el szerkesztőségünknek az alábbi fotót. A szép, modern robogót nem csupán keresztben parkolta le vezetője a parkolósáv tövében, de ebből a perspektívából úgy tűnik, gondoskodnia sikerült arról is, hogy a szomszédos sávba se férjen be autó, nagyobb méretű semmiképp.

Ugyan parkolóhelyen támasztotta le vezetője a robogót - de hogyan...

Fotó: Olvasó

Persze nem tudhatjuk, milyen helyzet előzte meg ezt a parkolási döntést, de hogy lehetett volna körültekintőbben pozícionálni a kétkerekűt, ahhoz kétség sem fér.



