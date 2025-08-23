1 órája
Felelevenítették a hagyományt és újra megrendezték a parasztolimpiát Reszneken (videó)
Egy régi hagyományt elevenítettek fel Reszneken. A közelmúltban újból megrendezték a parasztolimpiát, amit 2019-ig 13 alkalommal tartottak meg a zalai községben.
Ezt a rendezvényt élesztette újjá Csiszár Balázs, Resznek jelenlegi polgármestere az önkormányzattal együtt, mondta el érdeklődésünkre Vigh László országgyűlési képviselő. Neki is jutott a feladat a versengésben, az olimpiai láng meggyújtására kérték fel, amelynek örömmel tett eleget.
A versengő csapatokat és a látogatókat tájjellegű ételekkel látták vendégül. A legkisebbek számára is autentikus programokkal készültek, így előkerültek a népi játszótéren a silingák és a csúzlik is. A polgármester meghívására Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is ellátogatott a rendezvényre.