Ki az erősebb?

1 órája

Felelevenítették a hagyományt és újra megrendezték a parasztolimpiát Reszneken (videó)

Egy régi hagyományt elevenítettek fel Reszneken. A közelmúltban újból megrendezték a parasztolimpiát, amit 2019-ig 13 alkalommal tartottak meg a zalai községben.

Antal Lívia

Ezt a rendezvényt élesztette újjá Csiszár Balázs, Resznek jelenlegi polgármestere az önkormányzattal együtt, mondta el érdeklődésünkre Vigh László országgyűlési képviselő. Neki is jutott a feladat a versengésben, az olimpiai láng meggyújtására kérték fel, amelynek örömmel tett eleget. 

Parasztolimpiát rendeztek Reszneken, és még koccintottak is a versenyzőkre. Elöl Vigh László országgyűlési képviselő és Csiszár Balázs polgármestere.
Parasztolimpiát rendeztek Reszneken, és még koccintottak is a verseny tiszteletére. Elöl Vigh László országgyűlési képviselő és Csiszár Balázs polgármestere.   
Forrás: Resznek

A versengő csapatokat és a látogatókat tájjellegű ételekkel látták vendégül. A legkisebbek számára is autentikus programokkal készültek, így előkerültek a népi játszótéren a silingák és a csúzlik is. A polgármester meghívására Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is ellátogatott a rendezvényre.

 

 

