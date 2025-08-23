Felelevenítették a hagyományt és újra megrendezték a parasztolimpiát Reszneken (videó)

Ezt a rendezvényt élesztette újjá Csiszár Balázs, Resznek jelenlegi polgármestere az önkormányzattal együtt, mondta el érdeklődésünkre Vigh László országgyűlési képviselő. Neki is jutott a feladat a versengésben, az olimpiai láng meggyújtására kérték fel, amelynek örömmel tett eleget.

Parasztolimpiát rendeztek Reszneken, és még koccintottak is a verseny tiszteletére. Elöl Vigh László országgyűlési képviselő és Csiszár Balázs polgármestere.

Forrás: Resznek

A versengő csapatokat és a látogatókat tájjellegű ételekkel látták vendégül. A legkisebbek számára is autentikus programokkal készültek, így előkerültek a népi játszótéren a silingák és a csúzlik is. A polgármester meghívására Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is ellátogatott a rendezvényre.