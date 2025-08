Egy eldugott gyöngyszem – íme a legendás pörkölttorta zalai hazája (képgaléria)

Parasza Kustánszeg külső községrésze, s őrzi báját az 1903-ban épült szoknyás haranglábával. Sokak meglepetésére egy kis tó partján új vendéglátóhely épült: a Göcsej-Szíve Vendégház, mellette pedig a párja, a Göcsej-Gyöngye Vendégház, ahol sóbarlang is működik.

Kilátás Parasza templomdombjáról a falura, a tóra

Fotó: Győrffy István

Parasza: mesés táj

Nem csoda, hogy sokak érdeklődését felkelti Kustánszeg és a csöppnyi Parasza, valamint a környék, hiszen mesés tájon járunk: völgyek, mezők váltogatják egymást, ráadásul egy gyönyörű tó is nyújtózik a dombok közötti völgyben. De maradjunk még Paraszánál, ahol most 27-en élnek, mégis itt látott fantáziát Szirkovics Ákos és felesége, Szilvia, hogy felépítsék a már említett vendégházakat. Kati néni, Kovács Zoltánné és lánya, Szilvia immár hatodik alkalommal vesz rész a Göcseji Dombérozó rendezvénysorozaton, s ennek a programnak is köszönhető, hogy ismét nő az érdeklődés a pörkölttorták iránt, amelyeket elődeik a harmincas évek óta készítik a környék eseményeire. Büszkék rá, hogy 2012-ben elnyerte a Göcsej Védjegyet, 2022-ben pedig a HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) védjegyet a Göcseji Paraszai Pörköltorta, amely vonzza a látogatókat. Az idén is legalább kétszázan érkeztek emiatt ide.

Kustánszeg csodája

Ahhoz, hogy valaki ideérjen, előbb be kell autóznia Kustánszegre, ahová egy olyan dombon át vezet az út, amelyről hasonlóan szép kilátást kevés helyen látni. Szemben, a domb tetején fehérlik az ott magasodó templom, a doboldalon házak kandikálnak ki a gyümölcsfák közül, míg a jobb oldalon elnyújtózó dombon üdülőházak kacsintanak vissza. E domb alatti völgyben fekszik más környező dombok által bezárva a Kustánszegi tó. Mindez, mintha csak varázslat lenne, egyedi világot sejtet, mindenesetre más, mint általában a megye települései.

A református templom

Fotó: Győrffy István

Elzárt világ

Mindez annak is köszönhető, hogy elzárt világ volt a vidék, s ez jótékonyan hatott a falu fejlődésére az elmúlt évszázadokban. A korábbi három település, Tompa, Gyertyánág és Szentíván lakói a törökök elől menekültek az itteni dombok közé, nevét is ezért olvashatjuk viszonylag későn, 1542-ben Kustánosházaként. A Kustánszeg nevet 1769 óta használja a falu. Kustánosháza lett a reformáció híveinek egyik legrégibb gyülekezőhelye. Református templomukat előbb fából építették meg 1700-ban, majd 1803-ban határozták el a téglatemplom építését, ami tíz év alatt készült el, s 1826-ra református anyatemplommá vált. A falu lakóinak száma 1930-ra elérte az ezret. Erre az időpontra épült meg a bekötőút, s jelent meg az első autóbusz, amivel közvetlenül Zalaegerszegre is el lehetett utazni.