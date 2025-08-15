Folyamatosan lopják a párakapu alkatrészeit, ezért állt le most is – Frissítés: odaértek a szerelők

A párakapu évek óta hűsíti az arra járókat a nyári nagy melegben a Dísz téren, de gyakran előfordul, hogy leáll. Az üzemeltető Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Arnhoffer András portálunknak elmondta: ha nem működik, az azért van, mert rendszeresen kilopnak belőle alkatrészeket, ez az oka az üzemszüneteknek. A munkatársai hamarosan odaérnek és megjavítják.

A Zalavíz már tavaly felhívta a figyelmet a rongálásokra a honlapján.

"Valakik sportot űznek abból, hogy az egyébként korántsem olcsó szórófejeket kicsavarják a helyükről, és eltüntetik vagy szétszórják azokat. A legnagyobb hőségben hetente hússzor javítottuk, pótoltuk ezeket, de a pótalkatrész-készleteink lassan kimerülnek."

Frissítés:

Időközben odaértek a szerelők, akiket ilyenkor rendszerint más munkáktól kell átirányítani, közölte Arnhoffer András, hozzátéve: ezúttal azonban mégsem megy gyorsan a javítás. Most olyan sok permetfejet loptak el, hogy nincs annyi a Zalavíznél, amennyi elegendő lenne a pótláshoz. Folyamatosan rendelnek, legutóbb egy hónapja kértek újakat, de még nem jöttek meg az alkatrészek.