A paradicsom is lehet életveszélyes! Ha nem vigyázunk, ételmérgezés lehet a vége (galéria)

A paradicsom tartósítása a kezdők számára is egyszerűen elsajátítható, ugyanakkor az otthoni befőzésben tapasztaltabbaknak is érdemes időt szánni az egyébként időigényes folyamat ismereteire – különösen, ha a friss termés a saját kertből, s egyszerre nagy mennyiségben áll rendelkezésre.

A paradicsom az egyik legnépszerűbb és legnagyobb mennyiségben termelt zöldség. Nyersen is kiváló, télire befőzve tartósítható, mint azt tette Kocsisné Varga Judit.

Forrás: Kocsisné Varga Judit

Paradicsom tartósítása – erre figyelj!

A klasszikus tartósítási módszerek közül a paradicsomlé és a paradicsompüré készítése a legelterjedtebb. A befőzéshez válasszunk érett, egészséges, sérülésmentes paradicsomot. Az alaposan megmosott, lecsumázott, feldarabolt zöldséget passzírozzuk, majd sűrű állagúra főzzük, ízlés szerint sózzuk, és mértékkel cukrozzuk.

Ezután sterilizált befőttesüvegekbe töltjük, ügyelve arra, hogy ne maradjon levegőbuborék az üvegekben.

Az üvegeket légmentesen lezárjuk, majd vízfürdőben, legalább 80-90 °C-on, 30-40 percig hőkezeljük a biztonságos tartósítás érdekében.

Hőkezeléskor elpusztulnak a mikroorganizmusok, így hosszú ideig eltartható anélkül, hogy megromlana vagy kockázatos lenne az elfogyasztása.

Paradicsom aszalva – ezt tegyük, nehogy ételmérgezés legyen a vége!

Aszalt paradicsom készítésénél a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módszer a sütőben történő szárítás (80-90 °C, 10-12 óra), majd légmentes edényben tárolás, hűvös és sötét helyen. Az olajban eltett aszalt paradicsom fokozott figyelmet igényel. Az oxigénmentes környezetben ugyanis elszaporodhat a Clostridium botulinum baktérium, amely botulizmust okozhat, ami a legsúlyosabb ételmérgezés. Ezért kiemelten fontos, hogy

csak teljesen kiszárított paradicsomot használjunk,

valamint a paradicsomot előzetesen savasítsuk ecetes vízben, csökkentve ezzel a késztermék pH-ját.

Hűtőszekrényben tároljuk, és 1-2 héten belül fogyasszuk el.

Ha gyanús jeleket észlelünk (kellemetlen szag, buborékok, opálos olaj), akkor már ne fogyasszuk el, hívta fel a figyelmet a Nébih.

Óvatosan a zöld paradicsommal is!

Az éretlen, még zöld paradicsomot nagy mennyiségben nem ajánlott nyersen fogyasztani, mert szolanint, egy természetes, azonban nagy mennyiségben gyomorpanaszokat és fejfájást okozó toxint tartalmaz. Ugyanakkor fűszeres szószt vagy sült paradicsomot éretlen paradicsomból is készíthetünk, mivel hőkezelés hatására csökken a glikoalkaloidok mennyisége. A zöld paradicsomból lekvár is készülhet.