A paradicsom is lehet életveszélyes! Ha nem vigyázunk, ételmérgezés lehet a vége (galéria)
Az érett, lédús hazai paradicsomnál nincs jobb és ízletesebb, pláne, ha saját kertünkben termesztjük. Az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb zöldségünk nyersen és főzve is kiváló. A paradicsom otthoni tartósításához ad tanácsot a Nébih, legyen szó befőzésről vagy aszalásról. A helyes módszerek alkalmazása elengedhetetlen az élelmiszer-biztonság és a minőség megőrzése szempontjából.
A paradicsom tartósítása a kezdők számára is egyszerűen elsajátítható, ugyanakkor az otthoni befőzésben tapasztaltabbaknak is érdemes időt szánni az egyébként időigényes folyamat ismereteire – különösen, ha a friss termés a saját kertből, s egyszerre nagy mennyiségben áll rendelkezésre.
Paradicsom tartósítása – erre figyelj!
A klasszikus tartósítási módszerek közül a paradicsomlé és a paradicsompüré készítése a legelterjedtebb. A befőzéshez válasszunk érett, egészséges, sérülésmentes paradicsomot. Az alaposan megmosott, lecsumázott, feldarabolt zöldséget passzírozzuk, majd sűrű állagúra főzzük, ízlés szerint sózzuk, és mértékkel cukrozzuk.
- Ezután sterilizált befőttesüvegekbe töltjük, ügyelve arra, hogy ne maradjon levegőbuborék az üvegekben.
- Az üvegeket légmentesen lezárjuk, majd vízfürdőben, legalább 80-90 °C-on, 30-40 percig hőkezeljük a biztonságos tartósítás érdekében.
Hőkezeléskor elpusztulnak a mikroorganizmusok, így hosszú ideig eltartható anélkül, hogy megromlana vagy kockázatos lenne az elfogyasztása.
Paradicsom aszalva – ezt tegyük, nehogy ételmérgezés legyen a vége!
Aszalt paradicsom készítésénél a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módszer a sütőben történő szárítás (80-90 °C, 10-12 óra), majd légmentes edényben tárolás, hűvös és sötét helyen. Az olajban eltett aszalt paradicsom fokozott figyelmet igényel. Az oxigénmentes környezetben ugyanis elszaporodhat a Clostridium botulinum baktérium, amely botulizmust okozhat, ami a legsúlyosabb ételmérgezés. Ezért kiemelten fontos, hogy
- csak teljesen kiszárított paradicsomot használjunk,
- valamint a paradicsomot előzetesen savasítsuk ecetes vízben, csökkentve ezzel a késztermék pH-ját.
- Hűtőszekrényben tároljuk, és 1-2 héten belül fogyasszuk el.
- Ha gyanús jeleket észlelünk (kellemetlen szag, buborékok, opálos olaj), akkor már ne fogyasszuk el, hívta fel a figyelmet a Nébih.
Óvatosan a zöld paradicsommal is!
Az éretlen, még zöld paradicsomot nagy mennyiségben nem ajánlott nyersen fogyasztani, mert szolanint, egy természetes, azonban nagy mennyiségben gyomorpanaszokat és fejfájást okozó toxint tartalmaz. Ugyanakkor fűszeres szószt vagy sült paradicsomot éretlen paradicsomból is készíthetünk, mivel hőkezelés hatására csökken a glikoalkaloidok mennyisége. A zöld paradicsomból lekvár is készülhet.
A paradicsom tartósításaFotók: Kocsisné Varga Judit
Jöhet a hosszú tél a nyár ízeivel
Kocsisné Varga Judit, Orbányosfa polgármestere nemcsak a kürtőskalács, hanem az eltevés, a tartósítás mestere is. Sokféle zöldséget termeszt, a hagymától az uborkán át a paradicsomig, amelynek palántázása, nevelése, betakarítása nem kis munka. Fáradhatatlannak bizonyul abban is, hogy ami a megterem és nem fogyasztja el a családja, azt tartósítja télire. Mert milyen jó egy üveg saját termesztésű és eltevésű savanyúságot vagy paradicsomlét levenni a kamra polcáról. A házinál nincs jobb, ráadásul tudjuk, mi van benne. Minap paradicsomot főzött be, amelynek 30 liter kiváló paradicsomlé lett az eredménye. Mint mondta, aszalni is szokta, illetve spagettiszószt is készít belőle. Kertjében bőven piroslik a paradicsom, így főz még be, de abba már bazsalikomot is tesz. Családjánál jöhet a hosszú tél – a nyár ízeivel.
Jövőre ilyen fajtákat válasszunk
Paradicsomszószhoz, passzírozáshoz és befőzéshez, valamint az aszalt, szárított paradicsom készítéséhez fajtákat is ajánl a Nébih Okatási Programja. Ha eddig nem voltunk annyira sikeresek, akkor jövőre az ajánlott paradicsomfajtákból palántáljunk és ültessünk.