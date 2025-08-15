27 perce
A zalai házaspár, aki megvette a lehetetlent – ma turisták százai járnak ide
Nem malmoztak sokáig: megpróbálták a lehetetlent. A zalamerenyei pálos malom tíz éve őröl – és szórakoztat.
Ülünk az árnyékos teraszon, két kis foltos cicus és Fanfan kutyus társaságában. Tomboló meleg másutt, itt hűvös nyugalom és vízcsobogás. A Malompatak csörgedez mellettünk, jelenleg szerény vízhozammal. Ki gondolná, hogy öt évvel ezelőtt ez a kis patak képes volt elárasztani a pálos malom épületét és a környező területet, a Sásréti birtokot. És ki gondolta volna még tíz eszendeje, hogy ez a kis patak újra működésbe hozza a malomkereket, amely őrölni fog, úgy, ahogyan az 1400-as évek óta teszi, egy olyan épületben, amilyenben a múlt századelőn?
A pálos malom régi fényében éledt újjá
Tíz évvel ezelőtt Szabadics Attila és felesége, Szabadicsné Madaras Katalin gondolta. Rajtuk kívül más talán nem is. Gondolatok után tettek, gondos tervezés, megfeszített munka következett, s éppen egy évtizeddel ezelőtt régi pompájában avathatták fel a helyiek által Zsohár-malomként, illetve pálos malomként emlegetett épületet. Azóta a malom nemcsak gabonát őröl... Pálinkát, kávét, szappant és mindenekfelett rengeteg színvonalas kulturális programot "hoz", s mindez Veszprém és Somogy megyéből is vonzza a látogatókat.
Hogyan is jut eszébe valakinek, hogy malmot vásároljon, eredeti pompájában és főleg funkciójában visszaállítsa azt? Szabadics Attila azt mondja, a pálinkafőzésben keresendő az ok.
Felejtsd el? Soha! Romhalmazból csodamalom
– A Corvinus egyetem pálinka szakmérnöki karára jártam, és akkor határoztam el, hogy ha valaha is főzök pálinkát, azt méltó helyen teszem – eleveníti fel. – Igaz, szőlőhegyre gondoltam, ám éppen akkor hívta fel egy ismerősöm a figyelmemet arra, hogy eladó ez a malomépület. Megnéztem, beleszerettem. Aztán arra gondoltam: megveszem, ha vissza tudom állítani az eredeti funkciót is. Tamás Péter szakmai segítségét kértem, aki úgy ítélte meg: ez a vízimalom ismét képes lehet az őrlésre. Ezután egy kedves építész barátomat, Józsa Attilát hívtam el, hogy mérje fel az épületet, és készítsen tervet a felújítására. Attila megnézte, aztán azt mondta: felejtsem el, mert nagyon rossz a statikai állapota, lehetetlenre ne vállalkozzunk. Na de az igazán jó szakember arról ismerszik meg, hogy a kihívások motiválják és megoldja a lehetetlent is. Attilát se hagyta békén a gondolat, így végül belevágtunk. És a lehetetlen fogalmát gyorsan el is felejtettük, elevenítette fel az előzményeket Szabadics Attila. Azt mesélte, a tetőfelújítás közben például imádkoztak, hogy legalább négy napig a szél se fújjon, mert összeomlik a tető. A malom végül új életre kelt.
Mindentjáró csodamalmocska az erdő szélén
– Az nem volt kérdés, hogy aki erre jár, szívesen körbevezetjük, megmutatjuk az egyre gyarapodó kiállításunkat, és igény esetén őrölni is fogunk – mondja Szabadicsné Madaras Katalin. – Lassan kialakult egy látogatási rend, a hétvégi nyitvatartás ma már alap. Az őrlésre pedig szinte mindig mutatkozik igény. A gyerekek nagyon élvezik, előtte el is játsszuk, mit csinál a malom, mit csinál a molnár. Sok felnőtt pedig nosztalgiázik, hiszen többen ilyen eszközök mellett nőttek fel. A lisztből kenyeret is sütünk, amit igencsak élveznek a látogatók.
Kati szappankészítő tanfolyamot végzett, így kreatív alkalmakkor ezzel is foglalkoznak. Attila gyakorolja a pálinkafőzést a megálmodott méltó helyen, és nem is akárhogy, hiszen pálinkái sorra nyerik az arany minősítést. Az igényekkel haladva kávézót is működtetnek (Piaggio autóból kínálva a feketét), ehhez Kati barista képzést is végzett. De ami a legfontosabb: a malom kulturális központként működik ma már. Adventi gyertyagyújtások, majálisok helyszíne, és ami igazán különlegessé teszi, azok a malombérletes előadások, amelyeket Kati szervez, és amik hihetetlen népszerűségre tettek szert. Járt már itt
- Hobo,
- Csík János,
- Berecz András,
- Szulák Andrea,
- Rékasi Károly,
- érkezik Bezerédi Zoltán
- és a falu szülötte, Sütő András színész.
A pálos rend templomkövét is felszentelik
Kiváló a kapcsolat a pálos renddel, hiszen az 1497-ben először említett malom a pálosok fennhatósága alatt állt. A tízéves szülinap méltó ünneplésére augusztus 16-án, szombaton kerül sor. Szabadtéri pálos misével indul a nap, amelyet Puskás Antal pálos tartományfőnök atya mutat be, és felszenteli az örvényeshegyi pálos kolostor feltárásáról ajándékként kapott templomkövet is. A misén Maczkó Mária, Magyarország Érdemes Művésze, valamint a Zalamerenyei Népdalkör énekel. A zalamerenyeiekkel egyébként is kiváló kapcsolatot ápol a házaspár, nem múlhat el úgy program a malomban, hogy arra minden egyes zalamerenyei meghívást ne kapjon. A település pedig az idei falunapon kitüntetést nyújtott át Szabadicséknak a falu közösségéért végzett munkájukért.
Tervekből és lelkesedésből pedig továbbra sem fogyott ki a házaspár, így biztosak lehetünk abban, hogy a zalamerenyei pálos malom még sokáig lát el bennünket, de az egész térséget is izgalmas, minőségi programokkal.
A népmesék mindent járó malmocskája létezik: Zalamerenyén áll. Ahogy a mesében is, ez a malmocska szinte mindent megőröl, évről évre többet, és nemcsak a tulajdonosok, hanem mindenki örömére és javára. Ahogyan végül a népmesében is a fiúcska malma, amely eltartott egy egész falut és mindenkit, aki csak hozzá fordult. A zalamerenyei pálos malom is mindenkit "eltart", aki csak felkeresi. Hagyományaink őrzésével és bemutatásával, közösségformáló összejövetelekkel, az igényes kikapcsolódást szolgáló programokkal, előadásokkal. A mindent járó malmocskát működtető házaspár nem ismert lehetetlent, amikor egy régi épületből valódi csodát varázsolt egy piciny zalai faluban. Nem hiszed? Hát járj utána!