A zalai házaspár, aki megvette a lehetetlent – ma turisták százai járnak ide

Ülünk az árnyékos teraszon, két kis foltos cicus és Fanfan kutyus társaságában. Tomboló meleg másutt, itt hűvös nyugalom és vízcsobogás. A Malompatak csörgedez mellettünk, jelenleg szerény vízhozammal. Ki gondolná, hogy öt évvel ezelőtt ez a kis patak képes volt elárasztani a pálos malom épületét és a környező területet, a Sásréti birtokot. És ki gondolta volna még tíz eszendeje, hogy ez a kis patak újra működésbe hozza a malomkereket, amely őrölni fog, úgy, ahogyan az 1400-as évek óta teszi, egy olyan épületben, amilyenben a múlt századelőn?

A zalamerenyei pálos malom ma is őröl, Szabadicsné Madaras Katalin és Szabadics Attila azonban ennél sokkal többet hozott ki a "mindent járó malmocskából".

Fotó: Strobl Gábor

A pálos malom régi fényében éledt újjá

Tíz évvel ezelőtt Szabadics Attila és felesége, Szabadicsné Madaras Katalin gondolta. Rajtuk kívül más talán nem is. Gondolatok után tettek, gondos tervezés, megfeszített munka következett, s éppen egy évtizeddel ezelőtt régi pompájában avathatták fel a helyiek által Zsohár-malomként, illetve pálos malomként emlegetett épületet. Azóta a malom nemcsak gabonát őröl... Pálinkát, kávét, szappant és mindenekfelett rengeteg színvonalas kulturális programot "hoz", s mindez Veszprém és Somogy megyéből is vonzza a látogatókat.

Hogyan is jut eszébe valakinek, hogy malmot vásároljon, eredeti pompájában és főleg funkciójában visszaállítsa azt? Szabadics Attila azt mondja, a pálinkafőzésben keresendő az ok.

1903-ban őrölt utoljára a Zsohár-malomként is ismert pálos malom, ebből varázsoltak újra működő épületet, nem ismerve a lehetetlen kifejezést. Fotó: Szabadics Attila

Felejtsd el? Soha! Romhalmazból csodamalom

– A Corvinus egyetem pálinka szakmérnöki karára jártam, és akkor határoztam el, hogy ha valaha is főzök pálinkát, azt méltó helyen teszem – eleveníti fel. – Igaz, szőlőhegyre gondoltam, ám éppen akkor hívta fel egy ismerősöm a figyelmemet arra, hogy eladó ez a malomépület. Megnéztem, beleszerettem. Aztán arra gondoltam: megveszem, ha vissza tudom állítani az eredeti funkciót is. Tamás Péter szakmai segítségét kértem, aki úgy ítélte meg: ez a vízimalom ismét képes lehet az őrlésre. Ezután egy kedves építész barátomat, Józsa Attilát hívtam el, hogy mérje fel az épületet, és készítsen tervet a felújítására. Attila megnézte, aztán azt mondta: felejtsem el, mert nagyon rossz a statikai állapota, lehetetlenre ne vállalkozzunk. Na de az igazán jó szakember arról ismerszik meg, hogy a kihívások motiválják és megoldja a lehetetlent is. Attilát se hagyta békén a gondolat, így végül belevágtunk. És a lehetetlen fogalmát gyorsan el is felejtettük, elevenítette fel az előzményeket Szabadics Attila. Azt mesélte, a tetőfelújítás közben például imádkoztak, hogy legalább négy napig a szél se fújjon, mert összeomlik a tető. A malom végül új életre kelt.