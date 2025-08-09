augusztus 9., szombat

Így vigyázzunk a cefrére! – a rossz minőségért nem a pálinkafőzde a hibás

Augusztus lévén a korai, savszegény gyümölcsök – barack, körte, szilva – jó része pálinkacefreként hasznosul. A meleg időjárás, illetve az eleve sérült gyümölcsök miatt speciális eljárás szükséges a cefre kezeléséhez. Ez pedig a savszint beállítása, hogy jó pálinka legyen a végeredmény.

Antal Lívia

Az igazán finom pálinka elkészítéséhez a cefrét megfelelően kell kezelni és az erjedést nyomon kell követni. A savszint beállítása ezért rendkívül fontos. Ennek hiányában ugyanis káros penészgombák, baktériumok szaporodhatnak el – különösen, ha a kierjedt cefre nem kerül hamarosan lepárlásra. A következmény alacsony alkoholkihozatal, íz-, illathiány, amit hiába kérnek a pálinkafőzdén számon, figyelmeztetett Hangya László növényvédelmi kertészmérnök, a zalaegerszegi Belvárosi Növénypatika tulajdonosa.

pálinka
A savszint beállítása rendkívül fontos, mert anélkül a cefre nem erjed kellőképpen. Enélkül pedig nem lesz finom a pálinka.
Fotó: Illusztráció/Pixabay

Pálinka: ellenőrizzük a cefre pH-értékét!

- Nos, az élesztőgombák 2,8–3,2 pH tartományban aktívak, 3,5 pH fölött lassul a forrás vagy le is állhat. Ezért egyszerű lakmuszpapírral ellenőrizzük a ledarált gyümölcs pH-értékét, hogy biztosan jó pálinkát kapjunk. Ha ez az érték a fenti tartomány felett van, el kell végezni a savasítást! Ehhez foszforsav (E338) használatos. Az alábbi receptet ajánlom: 130 ml 75%-os foszforsavat hozzáöntünk 870 ml vízhez – így 1 liter 10%-os oldatot kapunk. Ez a mennyiség 100 liter cefre kezelésére elegendő, amelyben elkeverve annak savasságát 0,5 pH-értékkel módosítja az ideális tartományba. A kiforrott cefre savasságát is érdemes ellenőrizni. Ha szükséges, ismételjük meg a kezelést, amellyel a cefre kellően fixálható a későbbi lepárlásig - ajánlotta a szakember.

 

