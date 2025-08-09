Vajon gyorsan elkel? Ötmilliárdért árulnak ingatlant a Balaton partján

Közel ötmilliárd forintért árulnak egy ingatlant a Balaton partján. Igen, jól olvasta. Egészen pontosan 11,900 millió euró, átszámítva 4,75 milliárd forint. Az ingatlan.com felületén találkozhatunk a hirdetéssel. A becses ötmilliárdos ingatlan Balatonszepezd, Szepezdfürdőn található, "eladó családi ház" név alatt szerepel, 500 négyzetméter alapterülettel, 4885 négyzetméter telekterülettel, 14 szobával, egyedi, 170 méter hosszú saját vízparttal és 6 saját stéggel.

Forrás: ingatlan.com

Ötmilliárdos ingatlan, luxustanya a Balaton partján – és most eladó

A telek rendkívül exkluzív, és egy 220 nm-es ház található rajta, mely 168 oszlopon áll, és felszereltségében sem hagy kivetnivalót maga után - írják. - A házhoz kültéri konyha, jakuzzi és kültéri szauna is tartozik. Emellett mellette található egy további 80 nm-es ház, amely szintén jakuzzival és szaunával felszerelt. Mindkét épületből lenyűgöző, páratlan panoráma nyílik a környező tájra. A területen további