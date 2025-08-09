1 órája
Vajon gyorsan elkel? Ötmilliárdért árulnak ingatlant a Balaton partján
Különleges családi ház eladó. Ötmilliárdos ingatlant árulnak a Balaton partján.
Közel ötmilliárd forintért árulnak egy ingatlant a Balaton partján. Igen, jól olvasta. Egészen pontosan 11,900 millió euró, átszámítva 4,75 milliárd forint. Az ingatlan.com felületén találkozhatunk a hirdetéssel. A becses ötmilliárdos ingatlan Balatonszepezd, Szepezdfürdőn található, "eladó családi ház" név alatt szerepel, 500 négyzetméter alapterülettel, 4885 négyzetméter telekterülettel, 14 szobával, egyedi, 170 méter hosszú saját vízparttal és 6 saját stéggel.
Ötmilliárdos ingatlan, luxustanya a Balaton partján – és most eladó
A telek rendkívül exkluzív, és egy 220 nm-es ház található rajta, mely 168 oszlopon áll, és felszereltségében sem hagy kivetnivalót maga után - írják. - A házhoz kültéri konyha, jakuzzi és kültéri szauna is tartozik. Emellett mellette található egy további 80 nm-es ház, amely szintén jakuzzival és szaunával felszerelt. Mindkét épületből lenyűgöző, páratlan panoráma nyílik a környező tájra. A területen további
- 5 mobil ház,
- 99 nm-es gondnoki és kiszolgáló helység, valamint
- 10 csónak és egy
- 40 nm-es zárt, 3 állásos új garázs is található.
A területet 20 db 180 éves platánfa, 3 méter magas vörösfenyő-kerítés és belső bazaltút teszi még különlegesebbé. A telek különleges plusz adottsága, hogy a Balaton legjobb és legkedveltebb verseny- és szabadidős horgászhelye is egyben. Ez a lehetőség egyszerűen fantasztikus, és most Ön is részese lehet ennek a páratlan helynek és lehetőségnek! Utóbbit nem mi írjuk, hanem az ingatlan.com, de írhatnánk mi is. Nos, először, másodszor, harmadszor!
A Balaton déli partja pörög: új lakások, tetőterasz, jakuzzi, kilátás – de mennyiért? (videó)
Nézz fel az egykori ruhagyár tetejére, a divattervezőre emlékeznek a rajzok (galéria)