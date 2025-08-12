49 perce
Útravaló a jövőhöz – akár 180 ezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak az általános iskolás tanulók
Ismét jelentős segítséget kapnak az általános iskolás tanulók. A hátrányos helyzetű diákok tanulmányi eredményét havonta ösztöndíjjal ismerik el.
Hatalmas segítséget kapnak a hátrányos helyzetű általános iskolások. A 2005-ben indult Útravaló program nemcsak ösztöndíjat, hanem mentorálást is kínál a diákoknak, ezzel is segítve a tanulók iskolai teljesítményének javítását, csökkentve a lemorzsolódásuk kockázatát.
Mit kell tudni az ösztöndíjprogramról?
Az ösztöndíjprogramra olyan diákok jelentkezhetnek, akik:
- a 2025/26-os tanévben 7. vagy 8. évfolyamos általános iskolások,
- nappali tagozaton tanulnak,
- halmozottan hátrányos helyzetűek, védelem alatt állók, ideiglenesen elhelyezettek, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
- a 2024/25-ös tanév végén legalább 3,0-ás tanulmányi átlagot értek el (a magatartás és szorgalom jegyek nélkül).
Azok a tanulók nem jogosultak az ösztöndíjra, akik a 2024/2025-ös tanévben már részt vettek az Útravaló programban, de a következő tanévben évet ismételnek.
A programban résztvevő tanulók havonta kapnak támogatást, amelynek összegét a tanulmányi eredményük alapján állapítják meg. Ennek értelmében a legjobban teljesítő diákok teljesítményét akár havi 18.000 forinttal is honorálják.
A pályázatot a tanulónak és a mentorának közösen kell benyújtania 2025. augusztus 11. és szeptember 23. között az Útravaló Ösztöndíjprogram hivatalos online felületén.