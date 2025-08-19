Őszibarack-luxus: mélyen a pénztárcába kell nyúlni a kedvelt gyümölcsért (galéria)

Az őszibarack továbbra is az egyik legkeresettebb nyári-őszi gyümölcs, ám a keszthelyi piacon mélyebben a pénztárcába kell nyúlni érte. A kilónkénti árak 1300 és 2200 forint között mozognak, fajtától és minőségtől függően. A vásárlók beszámolói szerint a szebb, nagyobb szemekért inkább a felső határ közelében kell fizetni, így egy nagyobb családnak már komoly kiadást jelenthet, ha befőzésre is gondolnak.

A korai fagyok és az aszály megdrágította az őszibarack árát

Fotó: Mészáros Annarózsa

Őszibarack: a piac sztárja, de drágán

A termelők szerint a magas ár mögött több tényező áll. Az időjárás az idei szezonban sem kedvezett: a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt kisebb lett a termés, így a kínálat szűkösebb. Emellett az infláció és a megemelkedett munkaerő- valamint szállítási költségek is beépültek az árba.

– Nem tudunk mit tenni, kiszúrt velünk az időjárás rendesen idén. A korai fagyok alaposan megtizedelték a gyümölcs állományt – panaszkodik az egyik termelő.

Áfonya, alma, szőlő – nem sokkal olcsóbbak

Bár az őszibarack vitte a prímet, a többi gyümölcs sem számít éppen olcsónak.

Áfonya : 1800 forinttól kapható, főleg kisebb dobozokban árulják.

: 1800 forinttól kapható, főleg kisebb dobozokban árulják. Almák : 750 forinttól indulnak, ami elsőre kedvezőbbnek tűnik, de a jobb fajtákért ennél jóval többet is elkérnek.

: 750 forinttól indulnak, ami elsőre kedvezőbbnek tűnik, de a jobb fajtákért ennél jóval többet is elkérnek. Szőlő : 1500 forinttól lehet válogatni, és a prémium fajták itt is a kétezres ár közelébe kerülnek.

: 1500 forinttól lehet válogatni, és a prémium fajták itt is a kétezres ár közelébe kerülnek. Szilva: 600 forinttól kapható

600 forinttól kapható Sárgadinnye: 700 forinttól szaglászhatjuk az édes gyümölcsöt

700 forinttól szaglászhatjuk az édes gyümölcsöt Görögdinnye: 600 forinttól vihetünk haza egy kilót

A választék bőséges, csak bírjuk pénztárcával

Fotó: Mészáros Annarózsa

Befőzés vagy csak kóstoló?

A házi befőzés hagyományát sok család még mindig tartja, de a magas barackárak miatt sokan inkább kisebb mennyiséget vásárolnak, csak friss fogyasztásra. A lekvárnak, befőttnek szánt nagyobb ládák ára könnyen megfuthat, így idén sok háziasszony mérlegeli, hogy érdemes-e belevágni.

– Amíg a kertben megvolt a barackfánk, minden évben befőztem. Most már ez elmarad, veszem a boltit, vagy itt a piacon vásárolok egy-egy üveggel – mondja Éva.

A keszthelyi piacon idén is mélyen a pénztárcába kell nyúlni, ha valaki őszibarackot szeretne vásárolni. Bár a választék bőséges, az árak miatt sokan inkább kevesebbet vesznek, vagy az olcsóbb gyümölcsöket keresik. Úgy tűnik, idén a barack inkább különleges csemege lesz, semmint mindennapi desszert.