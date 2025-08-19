augusztus 19., kedd

Huba névnap

12°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aranyár...

38 perce

Őszibarack-luxus: mélyen a pénztárcába kell nyúlni a kedvelt gyümölcsért (galéria)

Címkék#őszibarack#árak#keszthelyi piac#gyümölcs

A piacon idén sem ússzuk meg olcsón a gyümölcsvásárlást. Az őszibarack kilónkénti ára bőven ezer forint fölött mozog, ami sok családnak komoly megterhelést jelenthet, főleg ha befőzésre is gondolnának.

Mészáros Annarózsa

Az őszibarack továbbra is az egyik legkeresettebb nyári-őszi gyümölcs, ám a keszthelyi piacon mélyebben a pénztárcába kell nyúlni érte. A kilónkénti árak 1300 és 2200 forint között mozognak, fajtától és minőségtől függően. A vásárlók beszámolói szerint a szebb, nagyobb szemekért inkább a felső határ közelében kell fizetni, így egy nagyobb családnak már komoly kiadást jelenthet, ha befőzésre is gondolnak.

A korai fagyok és az aszály megdrágította az őszibarack árát
A korai fagyok és az aszály megdrágította az őszibarack árát
Fotó: Mészáros Annarózsa

Őszibarack: a piac sztárja, de drágán

A termelők szerint a magas ár mögött több tényező áll. Az időjárás az idei szezonban sem kedvezett: a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt kisebb lett a termés, így a kínálat szűkösebb. Emellett az infláció és a megemelkedett munkaerő- valamint szállítási költségek is beépültek az árba.

– Nem tudunk mit tenni, kiszúrt velünk az időjárás rendesen idén. A korai fagyok alaposan megtizedelték a gyümölcs állományt – panaszkodik az egyik termelő.

Áfonya, alma, szőlő – nem sokkal olcsóbbak

Bár az őszibarack vitte a prímet, a többi gyümölcs sem számít éppen olcsónak.

  • Áfonya: 1800 forinttól kapható, főleg kisebb dobozokban árulják.
  • Almák: 750 forinttól indulnak, ami elsőre kedvezőbbnek tűnik, de a jobb fajtákért ennél jóval többet is elkérnek.
  • Szőlő: 1500 forinttól lehet válogatni, és a prémium fajták itt is a kétezres ár közelébe kerülnek.
  • Szilva: 600 forinttól kapható
  • Sárgadinnye: 700 forinttól szaglászhatjuk az édes gyümölcsöt
  • Görögdinnye: 600 forinttól vihetünk haza egy kilót
A választék bőséges, csak bírjuk pénztárcával
Fotó: Mészáros Annarózsa

Befőzés vagy csak kóstoló?

A házi befőzés hagyományát sok család még mindig tartja, de a magas barackárak miatt sokan inkább kisebb mennyiséget vásárolnak, csak friss fogyasztásra. A lekvárnak, befőttnek szánt nagyobb ládák ára könnyen megfuthat, így idén sok háziasszony mérlegeli, hogy érdemes-e belevágni.

– Amíg a kertben megvolt a barackfánk, minden évben befőztem. Most már ez elmarad, veszem a boltit, vagy itt a piacon vásárolok egy-egy üveggel – mondja Éva.

A keszthelyi piacon idén is mélyen a pénztárcába kell nyúlni, ha valaki őszibarackot szeretne vásárolni. Bár a választék bőséges, az árak miatt sokan inkább kevesebbet vesznek, vagy az olcsóbb gyümölcsöket keresik. Úgy tűnik, idén a barack inkább különleges csemege lesz, semmint mindennapi desszert.

Piaci körkép Keszthelyen

Fotók: Mészáros Annarózsa

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu