Veszélyben a bringások! A megfelelő oldaltávolság helyett jöhet a kötelező előzési távolság

A kerékpárosok rémálma, hogy a járművezetők "kicentizik őket" előzés közben. Valós a félelmük, mert a megfelelő oldaltávolság be nem tartása miatt bekövetkezett balesetek súlyos sérüléssel vagy tragédiával is végződhetnek. Sajnos, ehhez nem is kell kerékpárra ülni. Tavaly egy biciklijét toló gyalogost ütöttek el Zalában, s ő aznap belehalt fejsérüléseibe.

A megfelelő oldaltávolság meghatározásában változást hozhat az új KRESZ hazánkban. Skóciában másfél méter a kerékpáros előzésekor betartandó távolság, amit tábla is jelez.

Fotó: Bob Douglas / Forrás: Getty Images

Megfelelő oldaltávolság – méterben nincs meghatározva

A KRESZ-ben a 32. § és a 34. § említi, hogy megfelelő oldaltávolságot kell tartani a kerékpáros előzésekor, de ennek mértékét nem határozza meg konkrétan. Kerékpárosok a közúti közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői, azért kell megfelelő oldaltávolságot tartani mellettük, hogy az előzés biztonságosan végrehajtható legyen. A járművezetőnek tehát mindig oda kell figyelnie a kellő oldaltávolságra, amely a Magyar Kerékpáros Klub ajánlása szerint minimálisan 1,5–2 méter, mondta érdeklődésünkre Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Egy kerékpáros bármikor kilenghet haladási vonalából

A kerékpár érzékenyebb az úthibákra, az út egyenetlenségére, ami miatt kerékpárosok többször hajtanak végre a forgalom többi résztvevője számára váratlan manővereket. A járművezetőnek számítani kell arra, hogy a kerékpáros az úttesten lévő akadály, nagyobb kő, kátyú, töredezett szélű útburkolat, nem megfelelően kialakított csatornafedél kikerülése miatt akár fél-egy méterre is kilenghet, vagyis elhagyja a haladási vonalát.

A lehető legnagyobb oldaltávolság tartására kell törekedni

Az igazán „kerékpárosbarát” magatartás az, ha a kerékpáros előzése során a gépjármű a lehető legnagyobb oldaltávolságot tart vagy teljes terjedelmével áttér a menetirány szerinti bal oldalra. Az előzés befejezését követően pedig a kerékpáros előtt megfelelő távolságra tér vissza a jobb oldali forgalmi sávba. Ha erre nincs lehetőség a szemből érkező járművek miatt, akkor csökkenteni kell a haladási sebességet és meg kell várni, hogy tiszta legyen a terep. Így lehet csak biztonságosan előzni. Nincs meghatározva konkrét sebesség, amivel az autósnak kerülni kell a kerékpárost, csak annyi, hogy haladási sebességét indokolt mértékben szükséges csökkentenie, ismertette Pál-Tóth Evelin.