2 órája
Veszélyben a bringások! A megfelelő oldaltávolság helyett jöhet a kötelező előzési távolság
Óhatatlanul baleseti szituációkhoz vezethet az, amikor az autós a vele egy nyomon haladó kerékpáros előzésébe kezd. Valós veszélyt rejt magában, főleg akkor, ha túl közel halad el mellette, mert elsodorhatja a biciklist. Mekkora a megfelelő oldaltávolság, amellyel kivédhetők lennének ezek a balesetek? Ennek jártunk utána.
A kerékpárosok rémálma, hogy a járművezetők "kicentizik őket" előzés közben. Valós a félelmük, mert a megfelelő oldaltávolság be nem tartása miatt bekövetkezett balesetek súlyos sérüléssel vagy tragédiával is végződhetnek. Sajnos, ehhez nem is kell kerékpárra ülni. Tavaly egy biciklijét toló gyalogost ütöttek el Zalában, s ő aznap belehalt fejsérüléseibe.
Megfelelő oldaltávolság – méterben nincs meghatározva
A KRESZ-ben a 32. § és a 34. § említi, hogy megfelelő oldaltávolságot kell tartani a kerékpáros előzésekor, de ennek mértékét nem határozza meg konkrétan. Kerékpárosok a közúti közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői, azért kell megfelelő oldaltávolságot tartani mellettük, hogy az előzés biztonságosan végrehajtható legyen. A járművezetőnek tehát mindig oda kell figyelnie a kellő oldaltávolságra, amely a Magyar Kerékpáros Klub ajánlása szerint minimálisan 1,5–2 méter, mondta érdeklődésünkre Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Egy kerékpáros bármikor kilenghet haladási vonalából
A kerékpár érzékenyebb az úthibákra, az út egyenetlenségére, ami miatt kerékpárosok többször hajtanak végre a forgalom többi résztvevője számára váratlan manővereket. A járművezetőnek számítani kell arra, hogy a kerékpáros az úttesten lévő akadály, nagyobb kő, kátyú, töredezett szélű útburkolat, nem megfelelően kialakított csatornafedél kikerülése miatt akár fél-egy méterre is kilenghet, vagyis elhagyja a haladási vonalát.
A lehető legnagyobb oldaltávolság tartására kell törekedni
Az igazán „kerékpárosbarát” magatartás az, ha a kerékpáros előzése során a gépjármű a lehető legnagyobb oldaltávolságot tart vagy teljes terjedelmével áttér a menetirány szerinti bal oldalra. Az előzés befejezését követően pedig a kerékpáros előtt megfelelő távolságra tér vissza a jobb oldali forgalmi sávba. Ha erre nincs lehetőség a szemből érkező járművek miatt, akkor csökkenteni kell a haladási sebességet és meg kell várni, hogy tiszta legyen a terep. Így lehet csak biztonságosan előzni. Nincs meghatározva konkrét sebesség, amivel az autósnak kerülni kell a kerékpárost, csak annyi, hogy haladási sebességét indokolt mértékben szükséges csökkentenie, ismertette Pál-Tóth Evelin.
Az új KRESZ előírhatja
A kerékpáros előzésekor tartandó biztonságos oldaltávolság kérdése már 2019-ben szóba került. A bringások biztonsága érdekében kampány is indult, amit a Tour de France versenyigazgatója, Christian Prudhomme kezdeményezett, és legalább másfél méter megtartására hívta fel a közlekedők figyelmét, írtuk meg akkor. Az ideális oldaltávolság meghatározása azért is nehéz, mert az emberek különböző magasságúak. Egy magasabb kerékpáros, ha megbillen valamely oknál fogva, beljebb eshet az útra, mint egy alacsonyabb biciklis. A tervek szerint az új KRESZ előírja majd a kötelező oldaltávolságot. Németországban már 2020-ban döntöttek erről, s e szerint a gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek előzésénél városon belül 1,5 méteres, lakott területen kívül 2 méteres távolságot kell tartani. Emellett előzési sebességhatárt is meghatároztak.