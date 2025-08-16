augusztus 16., szombat

Azurro...

34 perce

Olasz módi a Balatonnál? Zene és lazac, már reggel... 

Címkék#hőség#Balaton#vendég

Zenés reggeli a Balaton-parton? Mindez nem álom, hanem valóság. A zalaiak által rendkívül kedvelt Balatonfenyvesen így várja vendégeit A Konyhám séfje, Szikra Gabriella, számol be somogyi testvérportálunk. 

Zaol.hu
Olasz módi a Balatonnál? Zene és lazac, már reggel... 

Szikra Gabriella szerint olasz mintára alakulhat át a Balaton vendéglátása

Forrás: sonline.hu

Fotó: Facebook/A Konyhám

Mint mondja, a nyár nem zökkenőmentes, a hőség és a hektikus időjárás miatt napközben kevesebb a vendég, s a költekezési kedv sem a régi. Ám ez nem szegi kedvét a neves séfnek, a zenész mellett különlegességekkel is várja vendégeit  már reggel. Akinek van kedve, akár osztrigás és lazacos falatokat is kóstolhat. 

– Dél és három óra között szinte senki nincs a strandon, ilyenkor nem is nagyon esznek az emberek. Ehhez alkalmazkodnunk kellene – fogalmazott Szikra Gabriella.

Részletek a sonline.hu oldalon olvashatók. 

 

