Olasz módi a Balatonnál? Zene és lazac, már reggel... 

Mint mondja, a nyár nem zökkenőmentes, a hőség és a hektikus időjárás miatt napközben kevesebb a vendég, s a költekezési kedv sem a régi. Ám ez nem szegi kedvét a neves séfnek, a zenész mellett különlegességekkel is várja vendégeit – már reggel. Akinek van kedve, akár osztrigás és lazacos falatokat is kóstolhat.

– Dél és három óra között szinte senki nincs a strandon, ilyenkor nem is nagyon esznek az emberek. Ehhez alkalmazkodnunk kellene – fogalmazott Szikra Gabriella.

