56 perce
Olasz módi a Balatonnál? Zene és lazac, már reggel...
Zenés reggeli a Balaton-parton? Mindez nem álom, hanem valóság. A zalaiak által rendkívül kedvelt Balatonfenyvesen így várja vendégeit A Konyhám séfje, Szikra Gabriella, számol be somogyi testvérportálunk.
Szikra Gabriella szerint olasz mintára alakulhat át a Balaton vendéglátása
Forrás: sonline.hu
Fotó: Facebook/A Konyhám
Mint mondja, a nyár nem zökkenőmentes, a hőség és a hektikus időjárás miatt napközben kevesebb a vendég, s a költekezési kedv sem a régi. Ám ez nem szegi kedvét a neves séfnek, a zenész mellett különlegességekkel is várja vendégeit – már reggel. Akinek van kedve, akár osztrigás és lazacos falatokat is kóstolhat.
– Dél és három óra között szinte senki nincs a strandon, ilyenkor nem is nagyon esznek az emberek. Ehhez alkalmazkodnunk kellene – fogalmazott Szikra Gabriella.
Részletek a sonline.hu oldalon olvashatók.