Funky, swing és könnyek – varázslatos jazz est a kastélyparkban (galéria, videó)

Augusztus 23-án este a keszthelyi Festetics-kastély parkja zenétől, fénytől és nyári pezsgéstől volt hangos. A nyárzáró gálakoncerten a hazai jazzélet nagyágyúi mellett a jövő trombitás generációja mutatkozott be a tapasztalt rezesek között, a közönség pedig egy estére együtt élvezhette a funky, swing, soul és New Orleans-i dallamok különleges elegyét.

Amikor a jazz felrobbantotta a Festetics-kastélyt – sztárok és ifjú tehetségek egy színpadon a Nyárzáró gálakoncerten

Fotó: Mészáros Annarózsa

A gála a Ducsai Szabolcs Alapítvány által életre hívott I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny ünnepi fináléja is volt, ahol a három döntős fiatal –

Hammer Gábor,

Busák Álmos és

Buzogány Botond – először állhatott nagyszínpadon sztárzenészek oldalán. Az estén kapták meg díjaikat is.

A hangulat garantált volt, hiszen Tóth Vera, Gájer Bálint, Majsai Gábor és Mihályi Réka gondoskodott a fergeteges vokálokról, a Budafok Rézlénytársaság, Romhányi Áron eMeRTon-díjas zongoraművész és Fonay Tibor basszusgitáros pedig a lüktető ritmusokról.

Nyárzáró gálakoncert a Festetics-kastélyban

„Nem engedjük el őket” – Oláh Zsanett az alapítvány küldetéséről

Oláh Zsanett, a Ducsai Szabolcs Alapítvány elnöke, személyes indíttatásból hozta létre az alapítványt: – Úgy éreztem, hogy Szabolcs örökségét akkor tudom a legméltóbban továbbvinni, ha a fiatal tehetségek felkarolásával folytatjuk azt, amiben ő is hitt: a munkában, a kitartásban és a zene erejében. Az első emlékkoncert után évek munkájával jutottunk el oda, hogy most egy ilyen versenyt meghirdethettünk, és ma este három fiatal tehetség mutatkozhat be sztárvendégekkel egy színpadon.

Arra a kérdésre, hogy mi vár a versenyzőkre a gála után, így válaszolt: – Semmiképpen sem szeretnénk elengedni őket. Van ösztöndíj, ami további fejlődési lehetőséget biztosít, és számos kollégával felvettük már a kapcsolatot, hogy a fiatalokat támogathassuk. Lehet, hogy ez egy apró lépés a nagy egészhez képest, de ha csak néhány tehetséges fiatalt sikerül előre lendítenünk, már nyertünk.

"Szabolcs szelleme híd a tehetségben, hit a kitartásban, a munkában - ezért hoztuk létre a róla elnevezett alapítványt és a jazz trombita versenyt is" - Oláh Zsanett

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ducsai Szabolcs 1975-ben született Budapesten, zenei tanulmányait a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte, klasszikus trombitát tanult. 1994-től egy évig az OszK, majd 1995 és 2000 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazztanszékére járt, mestere Fekete-Kovács Kornél volt. Számos zenekarban megfordult, tagja volt a Tax Free, a Ladánybene 27 és a Cool Miners formációknak, de játszott a Royal Big Bandben és a Bem Big Bandben is. Ducsai Szabolcs tragikus hirtelenséggel, 47 éves korában hunyt el.

„Otthon érzem magam itt” – Tóth Vera különleges kötődése Keszthelyhez

A gála egyik sztárfellépője, Tóth Vera, számára a helyszín különösen emlékezetes: – Gyermekkoromban jártam itt utoljára a kastély kertjében, és most, hogy visszatértem, ugyanazt a hangulatot érzem. Mintha nem változott volna semmi – és ez így van jól. Mindig is közel álltak hozzám ezek a gyönyörű kastélyok, talán valahol mélyen úgy érzem, mintha egy régi életből ismerős lenne számomra ez a miliő. – mondta nevetve az énekesnő.