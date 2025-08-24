3 órája
Funky, swing és könnyek – varázslatos jazz est a kastélyparkban (galéria, videó)
Augusztus 23-án a keszthelyi Festetics-kastély parkja egy estére a jazz ünnepévé vált. A nyárzáró gálakoncerten sztárénekesek és ifjú trombitás tehetségek közösen idézték meg a funky, a swing, a soul és a New Orleans-i dallamok sodró erejét, miközben a közönség egy különleges zenei élménnyel búcsúztatta a nyarat.
Egy este, amikor minden a jazzről szólt – felejthetetlen gála a Festetics-kastélyban
Fotó: Mészáros Annarózsa
Augusztus 23-án este a keszthelyi Festetics-kastély parkja zenétől, fénytől és nyári pezsgéstől volt hangos. A nyárzáró gálakoncerten a hazai jazzélet nagyágyúi mellett a jövő trombitás generációja mutatkozott be a tapasztalt rezesek között, a közönség pedig egy estére együtt élvezhette a funky, swing, soul és New Orleans-i dallamok különleges elegyét.
A gála a Ducsai Szabolcs Alapítvány által életre hívott I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny ünnepi fináléja is volt, ahol a három döntős fiatal –
- Hammer Gábor,
- Busák Álmos és
- Buzogány Botond – először állhatott nagyszínpadon sztárzenészek oldalán. Az estén kapták meg díjaikat is.
A hangulat garantált volt, hiszen Tóth Vera, Gájer Bálint, Majsai Gábor és Mihályi Réka gondoskodott a fergeteges vokálokról, a Budafok Rézlénytársaság, Romhányi Áron eMeRTon-díjas zongoraművész és Fonay Tibor basszusgitáros pedig a lüktető ritmusokról.
Nyárzáró gálakoncert a Festetics-kastélyban
„Nem engedjük el őket” – Oláh Zsanett az alapítvány küldetéséről
Oláh Zsanett, a Ducsai Szabolcs Alapítvány elnöke, személyes indíttatásból hozta létre az alapítványt: – Úgy éreztem, hogy Szabolcs örökségét akkor tudom a legméltóbban továbbvinni, ha a fiatal tehetségek felkarolásával folytatjuk azt, amiben ő is hitt: a munkában, a kitartásban és a zene erejében. Az első emlékkoncert után évek munkájával jutottunk el oda, hogy most egy ilyen versenyt meghirdethettünk, és ma este három fiatal tehetség mutatkozhat be sztárvendégekkel egy színpadon.
Arra a kérdésre, hogy mi vár a versenyzőkre a gála után, így válaszolt: – Semmiképpen sem szeretnénk elengedni őket. Van ösztöndíj, ami további fejlődési lehetőséget biztosít, és számos kollégával felvettük már a kapcsolatot, hogy a fiatalokat támogathassuk. Lehet, hogy ez egy apró lépés a nagy egészhez képest, de ha csak néhány tehetséges fiatalt sikerül előre lendítenünk, már nyertünk.
Ducsai Szabolcs 1975-ben született Budapesten, zenei tanulmányait a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte, klasszikus trombitát tanult. 1994-től egy évig az OszK, majd 1995 és 2000 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazztanszékére járt, mestere Fekete-Kovács Kornél volt. Számos zenekarban megfordult, tagja volt a Tax Free, a Ladánybene 27 és a Cool Miners formációknak, de játszott a Royal Big Bandben és a Bem Big Bandben is. Ducsai Szabolcs tragikus hirtelenséggel, 47 éves korában hunyt el.
„Otthon érzem magam itt” – Tóth Vera különleges kötődése Keszthelyhez
A gála egyik sztárfellépője, Tóth Vera, számára a helyszín különösen emlékezetes: – Gyermekkoromban jártam itt utoljára a kastély kertjében, és most, hogy visszatértem, ugyanazt a hangulatot érzem. Mintha nem változott volna semmi – és ez így van jól. Mindig is közel álltak hozzám ezek a gyönyörű kastélyok, talán valahol mélyen úgy érzem, mintha egy régi életből ismerős lenne számomra ez a miliő. – mondta nevetve az énekesnő.
Nyárzáró jazzgála a Festetics-kastélybanFotók: Mészáros Annarózsa
A fellépőtársakról is lelkesedéssel beszélt: – Nagyon jó a kémia, hiszen a legtöbb zenésszel barátok vagyunk. Szabolccsal is húsz évig zenéltünk együtt, így különösen fontos számomra, hogy most az ő emlékét visszük tovább. Csodálatos, hogy három fiatal trombitás az ő örökségét képviseli ezen a színpadon.
Arról is elárult egy kis ízelítőt, mivel készül a közönségnek: – Romhányi Áron barátom egyik szerzeményét előadom big band-es, swinges feldolgozásban, hozok egy kis bluest is, a többi pedig maradjon meglepetés. Az biztos, hogy számomra ez egy felejthetetlen élmény lesz, és remélem, a közönség is ugyanígy érez majd.
Egy este, ami megkoronázta a nyarat
A Festetics-kastély parkjában rendezett nyárbúcsúztató jazzparádé így nemcsak koncert, hanem valódi ünnep volt: tisztelgés a jazz öröksége, a már befutott és az ifjú tehetségek és egy kivételes zenész, Ducsai Szabolcs emléke előtt, akinek szelleme egész este ott vibrált a zenészek és a közönség közelében.