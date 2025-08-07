Horror árak a gombapiacon: a nyári gombaszezon, jelentjük, elmarad!

Sok gombagyűjtőnek dobbant meg a szíve az elmúlt napok esőzéseit követően, hogy most, most talán beindul a várva várt nyári gombaszezon! Gombászoldalakon látni is lehet büszke fotókat vargánya-, rókagomba-, galambgombahalmokról, az eset azonban a gombaszakellenőr szerint nem túl gyakori.

- El kell, hogy keserítsem a gombászni vágyókat: nincs gombaszezon, és már legalább öt éve nem mondhatjuk azt ilyenkor, hogy beindult a nyári gombaszezon - szögezi le Benkő Lajos gombaszakellenőr, a Hévízi Termelői Piac vezetője.

A nyári gombaszezon elmarad, Benkő Lajos, a hévízi termelői piac vezetője szerint őszig várni kell. Ekkorra azonban gombaismereti bemutatót is ígér a piacon.

Archív fotó: Péter B. Árpád

A nyári gombaszezonban hiába reménykedtek a gyűjtők, ennyi eső kevés volt a dömpinghez

- Ilyenkor az erdei gombákat szokták gyűjteni, és mivel az elmúlt hetekben többször esett eső, voltak zivatarok, reménykednek a gyűjtők, hogy találnak gombát. De az erdőben az avar most körülbelül 10-20 centiméter, és alatta még a talaj! Legalább 60-80 milliméter eső kellene ahhoz, hogy hatással legyen a talajra is. Én mérem az udvaromban, Hévízen a legutóbbi esőzés után 2 mm csapadékot tudtam csak mérni. Ez nagyon kevés! És bár a micélium, azaz a gomba vegetatív része, amiből a gombatest fejlődik, sokat kibír, az elmúlt négy év csapadékhiányos nyarait nem igazán élte túl.

Persze, aki keres, az türelmes kutatással biztosan talál gombát, de tömeges jelenlétről nem lehet beszélni semmiképp, mondta a piacfelügyelő, hozzátéve: a vargánya, a galambgomba jelen van az erdőkben, ám a hévízi piac kínálatán is jól látszik, hogy kevés akad belőlük. Ez az árakra is kihat, jelenleg egy kiló vargánya a piacon tízezer forint körüli áron kapható.

Megjelent a galambgomba is, ám kevés akad belőle az erdőkben. Fotó: Antal Anita

Egyelőre brutális gombaárak vannak a piacon

Viszonyításképp: igazi szezonban, vargányadömping idején az ár 4-6 ezer forint körüli.

A Zaol is írt már róla, de Benkő Lajos is megerősítette: megjelent a nyári szarvasgomba az erdőkben. Ez a legdrágább gomba, gyűjtése szigorú szabályokhoz kötött, ezért sokan nem is vállalják azt. Ha ugyanis valaki nem saját területről gyűjt, engedélyeztetnie kell a gyűjtést és vizsgát is kell tennie, ez több százezer forintba kerül. Ám saját területről is naponta csak tíz dekagramm szarvasgombát lehet szedni - mondja Benkő Lajos. Ha kilogrammonkénti árat nézünk, a szarvasgomba 60 ezer forintba kerül.