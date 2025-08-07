2 órája
Horror árak a gombapiacon: a nyári gombaszezon, jelentjük, elmarad!
Nagy várakozással tekintettek a gombakedvelők az elmúlt esős napok miatt az erdei felhozatalra. A nyári gombaszezon azonban nem indult be.
Sok gombagyűjtőnek dobbant meg a szíve az elmúlt napok esőzéseit követően, hogy most, most talán beindul a várva várt nyári gombaszezon! Gombászoldalakon látni is lehet büszke fotókat vargánya-, rókagomba-, galambgombahalmokról, az eset azonban a gombaszakellenőr szerint nem túl gyakori.
- El kell, hogy keserítsem a gombászni vágyókat: nincs gombaszezon, és már legalább öt éve nem mondhatjuk azt ilyenkor, hogy beindult a nyári gombaszezon - szögezi le Benkő Lajos gombaszakellenőr, a Hévízi Termelői Piac vezetője.
A nyári gombaszezonban hiába reménykedtek a gyűjtők, ennyi eső kevés volt a dömpinghez
- Ilyenkor az erdei gombákat szokták gyűjteni, és mivel az elmúlt hetekben többször esett eső, voltak zivatarok, reménykednek a gyűjtők, hogy találnak gombát. De az erdőben az avar most körülbelül 10-20 centiméter, és alatta még a talaj! Legalább 60-80 milliméter eső kellene ahhoz, hogy hatással legyen a talajra is. Én mérem az udvaromban, Hévízen a legutóbbi esőzés után 2 mm csapadékot tudtam csak mérni. Ez nagyon kevés! És bár a micélium, azaz a gomba vegetatív része, amiből a gombatest fejlődik, sokat kibír, az elmúlt négy év csapadékhiányos nyarait nem igazán élte túl.
Persze, aki keres, az türelmes kutatással biztosan talál gombát, de tömeges jelenlétről nem lehet beszélni semmiképp, mondta a piacfelügyelő, hozzátéve: a vargánya, a galambgomba jelen van az erdőkben, ám a hévízi piac kínálatán is jól látszik, hogy kevés akad belőlük. Ez az árakra is kihat, jelenleg egy kiló vargánya a piacon tízezer forint körüli áron kapható.
Egyelőre brutális gombaárak vannak a piacon
Viszonyításképp: igazi szezonban, vargányadömping idején az ár 4-6 ezer forint körüli.
A Zaol is írt már róla, de Benkő Lajos is megerősítette: megjelent a nyári szarvasgomba az erdőkben. Ez a legdrágább gomba, gyűjtése szigorú szabályokhoz kötött, ezért sokan nem is vállalják azt. Ha ugyanis valaki nem saját területről gyűjt, engedélyeztetnie kell a gyűjtést és vizsgát is kell tennie, ez több százezer forintba kerül. Ám saját területről is naponta csak tíz dekagramm szarvasgombát lehet szedni - mondja Benkő Lajos. Ha kilogrammonkénti árat nézünk, a szarvasgomba 60 ezer forintba kerül.
Bevizsgálás nélkül soha ne használjuk fel a gombát, egy tévedés is végzetes lehet!
A piacfelügyelő szerint azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy valójában a szarvasgombából az ételre csak nagyon keveset szabad tenni. Ételre, és nem ételbe - hangsúlyozza. Az illata, aromája ugyanis nagyon intenzív, így utólagos ízesítésre való, általában reszelve kerül az ételekre. Egy átlagos háztartásba 1-2 dekányi elegendő belőle, így tehát már nem is olyan brutális az ár, legalábbis a kilónkénti sokkoló árból indulva.
- Soha nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy szezon ide vagy oda, bármilyen gombát szedünk, azt csak és kizárólag úgy használjuk fel, ha gombaszakértő már látta! - figyelmeztet a szakember. - Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy hazánk piacain rendelkezésre állnak gombaszakértők, ráadásul ingyen bevizsgálják a gombákat! Egyetlen tévedés is végzetes lehet, nem érdemes kockáztatni.