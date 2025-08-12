augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

51 perce

Figyelem! Leáll az MVM online ügyfélszolgálati rendszere - ezt kell tudnod róla

Címkék#MVM Zrt#karbantartás#ügyintézés#leállás#digitális ügyintézés

A karbantartásra azért van szükség, hogy az MVM új funkciókat vezethessen be az online felületeken, ezzel is javítva az ügyfélélményt a jövőben - közölte a szolgáltató.

Baranya Bence Botond

Augusztus 15-e reggel 8 órától augusztus 17-e este 10 óráig  az MVM karbantartást végez online rendszerein.

Az MVM karbantartása augusztus közepén lesz.
Az MVM karbantartás miatt szünetelteti az online ügyintézést. Fotó: Suri_Studio / Forrás:  Shutterstock

Mit jelent pontosan az MVM karbantartása?

A karbantartás ideje alatt az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető, azaz semmilyen ügyintézés nem lesz lehetséges a digitális csatornákon.

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik.

- fogalmaz hivatalos közleményében az MVM.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu