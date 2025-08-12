51 perce
Figyelem! Leáll az MVM online ügyfélszolgálati rendszere - ezt kell tudnod róla
A karbantartásra azért van szükség, hogy az MVM új funkciókat vezethessen be az online felületeken, ezzel is javítva az ügyfélélményt a jövőben - közölte a szolgáltató.
Augusztus 15-e reggel 8 órától augusztus 17-e este 10 óráig az MVM karbantartást végez online rendszerein.
Mit jelent pontosan az MVM karbantartása?
A karbantartás ideje alatt az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető, azaz semmilyen ügyintézés nem lesz lehetséges a digitális csatornákon.
Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik.
- fogalmaz hivatalos közleményében az MVM.
