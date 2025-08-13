Kiütéses csata a Balaton koronájáért – vasárnap kiderül, melyik a tó legsportosabb települése

Már csak egy nap maradt a regisztrációra, hogy részt vehessen az idei nyár egyik legvidámabb és legmozgalmasabb programján: a Mozdulj, Balaton! zárórendezvényén.

Vasárnap tartják a Mozdulj, Balaton! zárórendezvényét Vonyarcvashegyen

Forrás: Mozdulj, Balaton!

Mozdulj, Balaton! – még regisztrálhat

Az esemény 2025. augusztus 17-én, vasárnap kerül megrendezésre a festői Vonyarcvashegyi Lido Strandon, ahol kiderül, melyik település nyeri el a “Balaton legsportosabb települése” címet.

A Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében és támogatásával megvalósuló program az egész nyarat átívelő Mozdulj, Balaton! sorozat méltó fináléja lesz. A tó körüli települések csapatai játékos sportversenyeken mérhetik össze ügyességüket, gyorsaságukat és csapatszellemüket – mindezt a nyár utolsó nagy balatoni bulijának hangulatában.