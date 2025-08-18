augusztus 18., hétfő

Szeptember 12–20. között

1 órája

Légi cirkusz a Balaton felett – Sármelléken dübörög a motoros műrepülő világbajnokság

Címkék#Sármellék#műrepülő#repülőtér#világbajnokság

A Balaton nyugati medencéje szeptemberben ismét a világ figyelmének középpontjába kerül. 2025. szeptember 12–20. között a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad otthont a motoros műrepülő világbajnokságnak, amely egyszerre sportági csúcspont és a térség számára hatalmas lehetőség. A XIV. FAI Haladó és a IV. FAI Középhaladó kategóriák versenyére húsz ország közel nyolcvan pilótája érkezik a világ minden tájáról

Mészáros Annarózsa

2025. szeptember 12–20. között a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad otthont a XIV. FAI Haladó és a IV. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokságnak, amely a nemzetközi repülősport idei egyik legnagyobb és legnívósabb eseményének ígérkezik. A világbajnokság különlegességét az adja, hogy ez lesz az év egyetlen első kategóriás FAI műrepülő versenye, így a nemzetközi figyelem a Balaton nyugati medencéjére irányul. Ábrányi Tamás versenyigazgató kiemelte: – Ez a sportág hazánkban komoly hagyományokra tekint vissza, hiszen már az 1960-as években világbajnokságot rendezhettünk. Most újra lehetőségünk nyílik arra, hogy megmutassuk, Magyarország nemcsak versenyzőként, hanem szervezőként is méltó helyet foglal el a világ élvonalában.

2025. szeptember 12–20. között a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad otthont a motoros műrepülő világbajnokságnak
2025. szeptember 12–20. között a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad otthont a motoros műrepülő világbajnokságnak, az esemény sajtótájékoztatóján a szervezők, a régió polgármesterei és a magyar versenyzők is részt vettek
Fotó: Mészáros Annarózsa

XIV. FAI Haladó és a IV. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokság

A versenyre húsz ország közel nyolcvan pilótája érkezik a világ minden tájáról, köztük olyan, a sportág szempontjából új szereplők is, mint Kína, Szaúd-Arábia vagy Új-Zéland. Természetesen nem hiányozhatnak a nagy hagyományokkal rendelkező nemzetek sem, így az Egyesült Államok, Brazília, Dél-Afrika és szinte valamennyi európai ország képviselteti magát. A magyar színeket a középhaladó kategóriában Szénási Dóra, Sonkoly János, ifj. Baku László és Láng István képviseli.

A program már szeptember 8-ától kezdetét veszi edzőnapokkal, a hivatalos verseny pedig 12-én indul, amikor este a versenyzők számára kötelező eligazítást tartanak. A repülések 13. és 19. között zajlanak, és minden nap ingyenesen látogathatók a repülőtér kerítése mellett kialakított nézői zónából. A szervezők emellett különleges lehetőséget kínálnak a látogatóknak: regisztráció után vezetett hangártúrákon is részt vehetnek, ahol testközelből láthatják a legmodernebb műrepülőgépeket, találkozhatnak a pilótákkal, sőt autogramot és relikviákat is gyűjthetnek. A verseny közben az eseményeket online közvetítik, hogy azok is átélhessék a világbajnokság izgalmait, akik nem tudnak a helyszínre látogatni.

motoros műrepülő világbajnokság
Ábrányi Tamás versenyigazgató 
Fotó: farkas attila gogogo.hu

A sport mellett a közönség szórakoztatására is nagy hangsúlyt fektetnek: szeptember 13-án délután öt órakor ünnepélyes megnyitóra kerül sor a zalavári Történelmi Emlékparkban, amelyet látványos repülőbemutatók színesítenek. Az egész eseménysorozat szeptember 20-án zárul egy nagyszabású repülőnappal, amikor a repülőtér kapui teljesen megnyílnak a közönség előtt, és földi, valamint légi programok várják az érdeklődőket. – Szeretnénk, ha ez a világbajnokság nem csupán a szakma ünnepe lenne, hanem egy szélesebb közönség számára is felejthetetlen élményt nyújtana – hangsúlyozta Ábrányi Tamás.

A szervezők, a Magyar Műrepülő Egyesület idén először környezetvédelmi kezdeményezést is indítanak: minden pilóta egy fát ültet el a környező településekkel együttműködve, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatósághoz. A cél az, hogy a sport világméretekben is felkarolja ezt a hagyományteremtő ötletet. Így a világbajnokság nemcsak a repülősport kiemelkedő eseménye lesz, hanem a régió turisztikai és közösségi életét is gazdagítja, miközben üzenetet küld a jövő generációinak a felelős környezetvédelem fontosságáról.

Összefogott a régió

A világbajnokság előkészületeihez és sikeréhez a régió települései is aktívan hozzájárulnak, a polgármesterek pedig egyhangúan üdvözölték a kezdeményezést. A régió településeinek vezetői egyöntetűen támogatták a világbajnokság megrendezését, hangsúlyozva, hogy a rendezvény nemcsak sportági szempontból kiemelkedő, hanem komoly lehetőség a térség számára is. Sármellék polgármestere, dr. Mismás Biri kiemelte, hogy a települések már a kezdetektől aktívan részt vesznek az előkészületekben, és közösen dolgoznak azon, hogy a világbajnokság méltó módon valósuljon meg. Lucz József, Zalavár polgármestere különösen fontosnak tartotta, hogy a repülőtér és környéke most egy teljesen új, békésebb és ünnepibb szerepet kap, amelyre korábban még nem volt példa. Hévíz részéről dr. Keserű Gábor alpolgármester a vendéglátás magas színvonalát hangsúlyozta, míg Keszthely polgármestere, dr. Tóth Gergely a város örömét fejezte ki, hogy részese lehet ennek a nagyszabású eseménynek. A polgármesterek támogatása jól mutatja, hogy a világbajnokság nem csupán sportesemény, hanem a térség közös ügye, amely a helyi közösségek, a turizmus és a nemzetközi hírnév erősödését is szolgálja.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Minden készen áll a verseny fogadására

A rendezvény hátterét biztosító partnerek is megszólaltak az eseményen. Jakab Gábor, a Hévíz NaturMed Hotel Carbona igazgatója kiemelte: megtiszteltetés számukra, hogy a versenyzők és kísérőik náluk találhatnak nyugodt, családias környezetet. Hangsúlyozta, hogy a hotel sokrétű szolgáltatásokkal, pihenési lehetőségekkel és kényelmes hátteret kínál, hogy a sportolók felkészülten és kipihenten állhassanak rajthoz. Benkő Attila, a Hévíz–Balaton Repülőtér ügyvezetője arról beszélt, hogy bár egy nemzetközi repülőtér számára komoly szervezési feladat egy ilyen esemény lebonyolítása, örömmel vállalták a kihívást. A repülőtér éppen felújításon is átesik, így a verseny egybeesik az infrastruktúra megújulásával, amelyet szimbolikusan egyfajta ünnepélyes avatásként is felfoghatnak. Mindketten hangsúlyozták: büszkék arra, hogy részesei lehetnek a rendezvény sikerének.

Fotó: farkas attila gogogo.hu

A magyar csapat felkészült

A magyar műrepülő-válogatott tagjai is megosztották gondolataikat a közelgő verseny kapcsán. 

  • Sonkoly János, aki már két évtizede hódol a repülésnek, hangsúlyozta: a rendezvény szervezettsége méltó lehet egy Európa- vagy világbajnoksághoz, és etalonná válhat a sportágban. 
  • Szilvási Dóra, aki most először indul versenyen, izgatottan várja a bemutatkozást
  • Láng István arról beszélt, hogy a tavalyi versenyen szerzett tapasztalatok kiváló alapot adtak az idei felkészüléshez, így bizakodva várja a megmérettetést.
  •  Ifj. Baku István, aki 2019 óta repül, és 2022-ben kezdett versenyszerűen műrepülni, szintén kiemelte: a hazai környezet és a körülmények ideálisak egy színvonalas viadalhoz. 
    A magyar csapat eredményességét jól mutatja, hogy Sonkoly János és ifj. Baku László tavaly ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon.
Fotó: farkas attila gogogo.hu

 

