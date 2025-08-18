Légi cirkusz a Balaton felett – Sármelléken dübörög a motoros műrepülő világbajnokság

2025. szeptember 12–20. között a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad otthont a XIV. FAI Haladó és a IV. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokságnak, amely a nemzetközi repülősport idei egyik legnagyobb és legnívósabb eseményének ígérkezik. A világbajnokság különlegességét az adja, hogy ez lesz az év egyetlen első kategóriás FAI műrepülő versenye, így a nemzetközi figyelem a Balaton nyugati medencéjére irányul. Ábrányi Tamás versenyigazgató kiemelte: – Ez a sportág hazánkban komoly hagyományokra tekint vissza, hiszen már az 1960-as években világbajnokságot rendezhettünk. Most újra lehetőségünk nyílik arra, hogy megmutassuk, Magyarország nemcsak versenyzőként, hanem szervezőként is méltó helyet foglal el a világ élvonalában.

2025. szeptember 12–20. között a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad otthont a motoros műrepülő világbajnokságnak, az esemény sajtótájékoztatóján a szervezők, a régió polgármesterei és a magyar versenyzők is részt vettek

Fotó: Mészáros Annarózsa

XIV. FAI Haladó és a IV. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokság

A versenyre húsz ország közel nyolcvan pilótája érkezik a világ minden tájáról, köztük olyan, a sportág szempontjából új szereplők is, mint Kína, Szaúd-Arábia vagy Új-Zéland. Természetesen nem hiányozhatnak a nagy hagyományokkal rendelkező nemzetek sem, így az Egyesült Államok, Brazília, Dél-Afrika és szinte valamennyi európai ország képviselteti magát. A magyar színeket a középhaladó kategóriában Szénási Dóra, Sonkoly János, ifj. Baku László és Láng István képviseli.

A program már szeptember 8-ától kezdetét veszi edzőnapokkal, a hivatalos verseny pedig 12-én indul, amikor este a versenyzők számára kötelező eligazítást tartanak. A repülések 13. és 19. között zajlanak, és minden nap ingyenesen látogathatók a repülőtér kerítése mellett kialakított nézői zónából. A szervezők emellett különleges lehetőséget kínálnak a látogatóknak: regisztráció után vezetett hangártúrákon is részt vehetnek, ahol testközelből láthatják a legmodernebb műrepülőgépeket, találkozhatnak a pilótákkal, sőt autogramot és relikviákat is gyűjthetnek. A verseny közben az eseményeket online közvetítik, hogy azok is átélhessék a világbajnokság izgalmait, akik nem tudnak a helyszínre látogatni.

Ábrányi Tamás versenyigazgató

Fotó: farkas attila gogogo.hu

A sport mellett a közönség szórakoztatására is nagy hangsúlyt fektetnek: szeptember 13-án délután öt órakor ünnepélyes megnyitóra kerül sor a zalavári Történelmi Emlékparkban, amelyet látványos repülőbemutatók színesítenek. Az egész eseménysorozat szeptember 20-án zárul egy nagyszabású repülőnappal, amikor a repülőtér kapui teljesen megnyílnak a közönség előtt, és földi, valamint légi programok várják az érdeklődőket. – Szeretnénk, ha ez a világbajnokság nem csupán a szakma ünnepe lenne, hanem egy szélesebb közönség számára is felejthetetlen élményt nyújtana – hangsúlyozta Ábrányi Tamás.