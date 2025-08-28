1 órája
Ma reggel mit vegyek fel? – hűvös reggelek, forró nappalok, így oldja meg az utca embere (fotógaléria)
Fotóriporterünk, Pezzetta Umberto a címben feltett kérdésre választ keresve szerdán reggel és délután is lencsevégre kapta Zalaegerszegen az utca emberét, de cikkünk végén az is kiderül, mit tanácsolna, ha még köztünk lenne, a nagy nevettető, Hofi Géza.
Reggel 6 órakor 12 fokban didereghetünk, délután pedig már 35 fokban izzadhatunk. Bár még augusztus van, a nagy hőingadozás jelzi, hogy lassan, de biztosan bizony beköszönt az ősz. S a kérdés, ami valószínűleg megfogalmazódik reggelente mindenkiben: mit vegyek fel?
Nem mindegy, hogy pulcsiban és hosszú nadrágban komfortosan érezzük e majd magunkat az izzasztó hőségben, ahogy az sem, hogy dacolva a jóleső reggeli hőmérséklettel inkább magunkra öltjük a libbenő nyári ruhát, aminek következtében könnyen és szinte észrevétlenül felfázhatunk. Pezzetta Umberto kamerája Zalaegerszeg belvárosában mérte fel, miként oldja meg az utca embere ezt az egyszerűnek látszó feladatot.
Hűvös reggelek, forró nappalok, így oldja meg az utca embereFotók: Pezzetta Umberto
S hogy mit mondott erről Hoffmann, azaz művésznevén Hofi Géza, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja? Egyszerűen ennyit: "Öltözködjünk rétegesen, mert ráfázunk!" – aminél mi sem tanácsolhatunk lényegre törőbbet kedves olvasóinknak.
Sokak kedvenc márkája – új divatáruház nyitott üzletet a zalai bevásárlóközpontban
Extrém hideg tél érkezhet télen Zalába? Kiderítettük az igazságot