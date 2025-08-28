augusztus 28., csütörtök

Hofi válasza örök igazság

1 órája

Ma reggel mit vegyek fel? – hűvös reggelek, forró nappalok, így oldja meg az utca embere (fotógaléria)

Fotóriporterünk, Pezzetta Umberto a címben feltett kérdésre választ keresve szerdán reggel és délután is lencsevégre kapta Zalaegerszegen az utca emberét, de cikkünk végén az is kiderül, mit tanácsolna, ha még köztünk lenne, a nagy nevettető, Hofi Géza.

Zaol.hu

Reggel 6 órakor 12 fokban didereghetünk, délután pedig már 35 fokban izzadhatunk. Bár még augusztus van, a nagy hőingadozás jelzi, hogy lassan, de biztosan bizony beköszönt az ősz. S a kérdés, ami valószínűleg megfogalmazódik reggelente mindenkiben: mit vegyek fel? 

mit vegyek fel
Mit vegyek fel? Tanácsot adni nehéz, hiszen az öltözködést egyéni hőérzetünk is befolyásolhatja. Képünk szerda délután, 31 celsius fokos hőségben készült. Fotó: Pezzetta Umberto

Nem mindegy, hogy pulcsiban és hosszú nadrágban komfortosan érezzük e majd magunkat az izzasztó hőségben, ahogy az sem, hogy dacolva a jóleső reggeli hőmérséklettel inkább magunkra öltjük a libbenő nyári ruhát, aminek következtében könnyen és szinte észrevétlenül felfázhatunk. Pezzetta Umberto kamerája Zalaegerszeg belvárosában mérte fel, miként oldja meg az utca embere ezt az egyszerűnek látszó feladatot.

Hűvös reggelek, forró nappalok, így oldja meg az utca embere

Fotók: Pezzetta Umberto

 

S hogy mit mondott erről Hoffmann, azaz művésznevén Hofi Géza, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja? Egyszerűen ennyit: "Öltözködjünk rétegesen, mert ráfázunk!" – aminél mi sem tanácsolhatunk lényegre törőbbet kedves olvasóinknak.

 

 

 

 

